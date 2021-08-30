Damat bu kez taksi metreyi mutluluğa açtı

Çorum'da bir taksi durağına bağlı olarak taksicilik yapan Özdemir, öğretmen adayı Buket Başoğlu (24) ile hayatını birleştirdi. Özdemir, kullandığı taksiyi gelin arabası olarak süsledi. Özdemir'i mesai arkadaşları yalnız bırakmayarak taksilerden oluşan bir konvoy düzenledi. Çorum sokaklarında konvoy eşliğinde gezen taksiler vatandaşların da ilgi odağı oldu.

'HERKESE TEŞEKKÜR EDERİZ'

Damat Yiğitcan Özdemir, yaptığı açıklamada 'Gelen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyoruz. Bu mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmadılar. Bu da biz taksicilerin birlik ve beraberliğini gösteriyor' dedi. Gelin Başoğlu ise, 'Çok mutluyum ve eşimi çok seviyorum. Gelen herkese teşekkür ederiz' dedi. Renkli görüntülerin yaşandığı düğünde, gelin arabası olarak tercih edilen ticari taksinin arka camındaki “Bu sefer taksimetreyi mutluluğa açtım, sonsuzluğa gidiyorum" yazısı ise dikkat çekti.

(Yusuf ÇINAR)