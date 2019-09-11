Damarları titreten sanatçı: Ezgili Kevser

Çorumlu sanatçı Ezgili Kevser, kültür ve sanatla dolu 35 yılı geride bıraktı. Sanatçının, diğer eserlerinde olduğu gibi en son çıkardığı “Cana Sayıldım” adlı albümü yoğun ilgi görüyor.

Yaşantısını İzmir’de sürdüren, kasetleri, albümleri ve şiir kitapları ile sanatseverlerin, hayranlarının gönlünde sağlam bir yer edinen Ezgili Kevser, çeşitli konser, festival ve kültürel etkinliklerin de vazgeçilmez ismi haline geldi.

Edebiyat ve müzik yaşantısına 1985’li yıllarda başlayan Ezgili Kevser, aradan geçen 35 yıl içerisinde oldukça önemli eserlere imza attı.

Kendine özgü sesi, bağlaması, yorumu ve müzik yapısı varlığını pekiştiren Ezgili Kevser, türkü dostlarının sevgisini kazandı.

Sanatçının son albümünde yer alan “Özledim Seni” adlı eseri ile damarları titretecek nitelikte.

Birçok halk ozanı ile dirsek teması halinde sanat yaşantısını sürdüren Ezgili Kevser, yeni eserlere imza atmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

EZGİLİ KEVSER’İ TANIYALIM:

Ezgili Kevser, 1969 yılında Çorum merkeze bağlı Bektaşoğlu Köyü’nde doğmuştur. İlk ismi Kevser Dikmen’dir. Ancak Çorumlu halk ozanı Selami Saydam’ın “Ezgili” mahlasını vermesiyle 1995 yılında mahkeme kararı ile “Ezgili” mahlasını soyadı olarak almıştır.

Şiirlerinde “Ezgili Kevser” ve “Ezgili” olarak iki ismini de kullanmaktadır.

İlköğrenimini köyünde, orta ve lise öğrenimini Çorum’da yapmıştır. Ardından Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve İşletme Fakültelerini bitirmiştir. 1992 yılında babasının vefatı ile geçimi zorlaşan ozanımız, bir kamu kuruluşunda çalışmaktadır.

Müzik ve şiirle ilgisi aileden gelmektedir. Özellikle babasının irticalen destan tarzında şiir söylediğini belirtmektedir. Ancak babasının hiçbir şiirini muhafaza edemediklerini belirtmektedir.

İlk şiirini 1985 yılında yazmıştır. Şiir yazma tekniğini Çorumlu şair Hayri Ucar’dan öğrenmiştir. Daha sonraları ozanlık geleneği konusunda yine Çorumlu Halk Ozanı Kemal Özgür ve Ozan Cefai (Müslüm Koygun)’dan yardım görmüştür.

Bağlama konusunda ise yine Çorumlu Halk Ozanı Selami Saydam’dan, daha sonraları bağlama hocası Seyfi Alkan ve Ali Küçükdemirci’den kısa süre de olsa yardım görmüştür.

2017’de Erdal Erzincan Müzik Merkezinde iki ay solfej dersi almıştır. 2018’de İzmir’e yerleşmiştir. Şimdi ise Murat Sincer Müzik Merkezinde nota ve bağlama derslerine devam etmektedir. Aynı zamanda yine çeşitli radyo, televizyon ve derneklerde çalışmalarını sürdürmektedir. Çeşitli festivallere sazı ve sözü ile katılmaktadır.

1990 yılına kadar amatör olarak müzikle uğraşan Ezgili, 1995 yılında “Gel Heri Heri” isminde yöresel ilk kasetini çıkarmıştır. 2004 yılında da “Al Başına Çal Dünyayı ”isimli ikinci kasetini çıkarmıştır. 2010 yılında Kadın Âşıklar Albümünde 2 eseri ile yer almıştır. 2016 yılında “Işık Damlası” isimli bir şiir kitabı yayınlanmıştır. 2017 yılında “Cana Sayıldım” albümümü çıkarmıştır. Ozanımızın etkilendiği Çorumlu ozanlardan Hamdi Gardaş, Hayri Ucar, Kemal Özgür, Müslüm Koygun (Ozan Cefai), Salim Örgel gibi usta ozanlardır.

Bu ozanlarımızın yanı sıra Pir Sultan Abdal, Şah Hatayi, Kul Himmet, Karacaoğlan, Âşık Veysel, Derviş Kemal ve Hüdayi gibi ünlü ozanlarımızdan çok etkilenmiştir.

2001 yılında (HAGEM) Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünün Halk Ozanlığı Değerlendirme Kurulunun yaptığı değerlendirme sonucu, Halk Ozanlığı geleneğini sürdürdüğü tespit edilmiş olup, HAGEM arşivlerinde kaydı bulunmaktadır. MESAM üyesidir.” (Haber Merkezi)