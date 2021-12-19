Saadet Partisi (SP) İl Ekonomik İşler Başkanı Mücahit Cemal Damar gündeme dair konular hakkında yazılı bir açıklamada bulundu.

Türkiye’de yaşanan ekonomik durumun batının bir oyunu olduğunu belirterek AK Parti’nin yaptığı işbirliği sayesinde aldığı bol borç ve karşılıksız hibeler ile ülkemizden Irak, Libya ve Suriye’nin vurulmasına izin verdiğini anlatan Mücahit Cemal Damar; “Ta ki koronavirüs çıkana dek. Koronavirüs Allah'ın bir lütfu olarak imdadımıza yetişti. Batı kendi derdine düşünce tüm planlar bozuldu ve AK Parti’nin kanlı kredileri kesildi” diye konuştu.

Ortadoğu’nun bugünlerde sakin olduğunu belirterek “Yüce Allah bu oyunu bozmasa idi merhum Erbakan Hocamızın uyardığı gibi cehennemin dibinde bulacaktık kendimizi” diye konuşan SP İl Ekonomik İşler Başkanı Damar açıklamasında: “Hatırlayın Erbakan hocamız, birtakım belgeler göstererek, “bu yabancıların AKP’yi övmesine kanmayın. Kendi aralarındaki bu belgelerde bir bölümde aynen şöyle diyorlar, “Türkiye ekonomisi bu gidişle cehennemin dibine hızla yol almaktadır” dendiğini ortaya koymuştu. İşte koronavirüs bu gidişi yarı yolda sekteye uğratmıştır. Hoca uyardı da dinledik mi hayır, iktidarın kendi gibi işbirlikçi medyası, bu tarihi uyarıları saptırarak, “Hoca SP’ye oy verenler cennete, AKP ye oy verenler cehenneme gider” dedi diyerek büyük bir yalana ve ihanete imza atmıştı. Buna benzer birçok iftiralar ile Saadet Partililer de daha sonra büyük sıkıntılar yaşamış, uyarmak istediği halk tarafından kahvehanelerden, işyerlerinden kovulmuştu. Oysaki bizde aynı hocamız gibi milletimiz ekonomik ve ahlaki yapı olarak cehennemin dibine düşmesin diye çırpınmıştık. Bu günkü ateşin yükselmesi dibe yaklaşmış olduğumuzdandır, keşke halkımızı uyarabilseydik” ifadelerine yer verdi.

Saadet Partisi olarak halka kızmadıklarını, halkın kandırıldığı için böyle davrandığını, 20 senedir bu milletin üzerinde uluslararası bir komplonun uygulandığını da belirten Mücahit Cemal Damar; “Gelecekten asla ümitsiz değiliz, bu millet aslına dönsün, kendine gelsin, sağlam, istikamet sahibi Saadet kadroları ile el ele versin bir sene içinde tüm işler yoluna girer. En kısa zamanda yaşanabilir bir Türkiye ve yeni bir dünya kurulur” dedi.

(Haber Merkezi)

