“Daha yeşil bir Türkiye hedefliyoruz”

Bayraktar, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, ormanların toprağı koruduğunu, çevre kirliliğini önlediğini yaşamsal işlevlerinin yanında, biyolojik çeşitliliğin korunmasındaki yeri ve rolünün son derece önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye’de 22,6 milyon hektar orman arazisi bulunduğunu belirten Bayraktar, “Bu rakam ülkemizin yüzölçümünün yaklaşık yüzde 29’una denk geliyor. Dünyada en önemli karbon yutaklarından biri olan ormanlar büyük bir hızla azalırken, ülkemiz bugüne kadar yapmış olduğu ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve bozuk ormanların iyileştirmesi çalışmaları ile orman varlığını artıran ülkelerdendir” diye konuştu.

“ORMANLAR YAŞAM İÇİN VAZGEÇİLMEZDİR”

Ormanların, sahip oldukları biyolojik çeşitlilik dolayısıyla dünyadaki en değerli ekosistem olduğuna dikkati çeken Bayraktar, şunları kaydetti:

“Su rejimini düzenleyen, erozyonu ve çevre kirliliğini önleyen, ekolojik dengeyi koruyan ormanlar yaşam için vazgeçilmezdir. Ülkemiz topraklarının büyük bir kısmı erozyon tehlikesiyle karşı karşıyadır. Ayıca tarım arazilerimiz ile çayır mera alanlarımız sellerden büyük zarar görmektedir. Ormanlar toprak erozyonunu önlediği gibi tarım arazilerinin, çayır ve meraların sellerden zarar görmesine mani olmaktadır. Orman varlığımızın artırılması, orman tahribatlarının önüne geçilmesi şüphesiz çok önem arz etmektedir. Erozyonla biriken toprak da baraj rezervuar hacminde önemli kayıplara neden olmakta, barajların ekonomik ömrünü kısaltmaktadır. Barajların ömürlerinin uzaması havza içindeki orman, çayır ve meraların gelişmesiyle mümkündür.”

22 bin 847 orman köy ve mahallelerinde, yaklaşık 6 milyon 827 bin kişinin yaşadığı bilgisini veren Bayraktar, “Ormanların verimli olarak işletilmesi, geliştirilmesi ve korunması, geçimini doğal kaynaklara bağlı olarak sürdüren ve kırsalda yaşayan insanlar açısından hayati önem taşımaktadır. Topluma ormanların hayati önemini daha geniş ölçüde tanıtmaya yönelik çalışmalara hız verilmeli ve orman alanlarının yok olmasını önleyerek, orman kaynaklarının sürdürülebilir kullanımının sağlanması gerekmektedir. Bu önemli zenginliğin korunarak gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak hepimizin görevdir” diye konuştu.

“ZİRAAT ODALARIMIZ AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI YAPIYOR”-

Ülkemizde ağaçlandırma çalışmaları ve ormanların korunmasının çok önemli bir konu olduğunu belirten Bayraktar, “Ziraat Odaları olarak biz de üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz ve yapacağız. 2012 yılında Ağaçlandırma Seferberliği kapsamında Orman ve Su İşleri Bakanlığımız ile protokol imzaladık. Söz konusu protokol kapsamında 81 ilde Ziraat Odalarımız ağaçlandırma çalışmalarını sürdürüyor. Ziraat Odaları olarak çiftçilerimizi ağaçlandırmanın önemi ile ilgili bilgilendiriyor, eğitimler veriyor, fidan desteği sağlıyoruz” diye konuştu. Bayraktar, Türkiye Ziraat Odaları Birliği olarak, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın koordinasyonunda gerçekleştirilen “Geleceğe Nefes” kampanyasında 766 Ziraat Odası’yla birlikte yer aldıklarını ifade etti.

Bayraktar, ormanların korunması ve gözetilmesinin gerekliliğini vurgulayarak, daha yeşil bir Türkiye temennisiyle 21 Mart Dünya Ormancılık Günü’nü kutladı.(Haber Merkezi)