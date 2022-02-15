Daha önce kamyonun çarptığı istinat duvarına bu kez de otomobil çarptı!
Çorum’da kontrolden çıkan otomobil parkın istinat duvarına çarptı. Maddi hasarlı kazada duvar yıkıldı. Çarpan araçta maddi hasar oluştu.
Güncel 15.02.2022, 11:46 17.02.2022, 00:17
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Kaza önceki gece Bahçelievler Mahallesi'ndeki Çamlık Caddesi üzerinde bulunan Yunus Emre Parkında meydana geldi. M.E.I idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta maddi hasar oluşurken, duvar yıkıldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti.
DAHA ÖNCEDE FRENİ BOŞALAN KAMYON AYNI DUVARA ÇARPMIŞTI
Geçtiğimiz Eylül ayında da freni boşalınca kontrolden çıkan hafriyat yüklü kamyon, çok sayıda kişinin bulunduğu aynı yerdeki parkın istinat duvarını yıkıp ağaçları devirerek durmuş ve Kazada sürücü korna çalıp, çevredekileri uyarmasıyla olası faciayı önlemişti.
(Yusuf ÇINAR)
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