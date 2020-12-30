“Daha müreffeh Çorum için çalışıyoruz”

Koronavirüs hastalığı başta olmak üzere birçok felaketle mücadele ettiğimiz 2020 yılının geride kaldığını hatırlatan Vali Çiftçi, yeni yılın yeni başlangıç ve umutları da beraberinde getirdiğini vurgulayarak 2021’in sağlık, barış ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.

Vali Mustafa Çiftçi yeni yıl dolayısıyla yayınladığı mesajda şu görüşlere yer verdi: “2021 yılının pandeminin en kısa sürede sonlandığı, aziz milletimizin birlik ve beraberliğinin pekiştiği, toplumsal dayanışma ve yardımlaşma duygularımızın daha da kuvvetlendiği, terörden ve her türlü şiddetten uzak; sağlık, barış, huzur ve bereketli bir dönem olmasını temenni ediyorum.

İlimizde özellikle kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve süratli bir şekilde yürütülmesine yönelik tüm kurum ve kuruluşlarımızın gösterdiği çabalar yeni yılda da artarak devam edecektir. 2021 yılında da, sahip olduğumuz potansiyeli, kaynaklarımızı ve zamanımızı Çorum’umuzun daha müreffeh, daha huzurlu ve geleceğe güvenle bakan bir il olması için değerlendirerek, toplumun tüm kesimleriyle işbirliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Yılbaşı süresince uygulanacak olan kısıtlama ve alınan kararlara uyulması Covid -19 ile mücadelemizde başarıya ulaşabilmemiz için büyük önem arz etmektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle 2021 yılının geleceğe dair ümitlerimizin, hayallerimizin ve beklentilerimizin gerçekleşmesine vesile olmasını diliyor, ilimizde görev yapan tüm kamu personelinin, özel sektör çalışanlarının, basın mensuplarının, saygıdeğer Çorumluların yeni yılını tebrik ediyor, selamlarımı, saygılarımı sunuyorum”

(Haber Merkezi)