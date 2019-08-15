Daha güzel bir çocukluk ve umutlu yarınlar

Vakfın “Geleceğe Bakış Toplantısı” geçtiğimiz günlerde, Koç Üniversitesi’nin ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleşti. Toplantıda, Çorum Öğrenim Birimi Sorumlusu Serpil Çetin de hazır bulundu.

TEGV, ilköğretim çağındaki çocukların daha güzel bir çocukluk yaşamaları ve yarınlara umutla bakmaları için çok yönlü bir eğitim desteği almalarını ve yeni nesil öğrenme olanaklarından faydalanmalarını amaçlıyor. Türkiye genelinde 32 yerleşik ilde, 9 eğitim parkı, 38 öğrenim birimi, 24 Ateşböceği (mobil öğrenim birimi) ile hizmet veren Vakıf, 8 bin eğitim gönüllüsü ile kuruluşundan bu yana yaklaşık 3 milyon çocuğa katkı sağladı.

Yaklaşık 150 TEGV mensubunun katıldığı İstanbul’daki toplantıda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Özinci, sağlam bir altyapıya ve kültüre sahip olduklarını, dolayısıyla başarılarını hiçbir etkenin engelleyemeyeceğini söyledi. (Haber Merkezi)