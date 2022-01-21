Daha fazlası geliyor! Adeta donacağız

Karadeniz Bölgesi’nin hafta sonundan itibaren 'aşırı' soğukların etkisi altına girmesi bekleniyor. Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelecek aşırı soğukların 20-27 Ocak tarihleri arasında etkili olması tahmin ediliyor.

Çorum’un batı ilçelerinin yağışlı geçeceği, yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar yağışı şeklinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Kentte hafta sonundan itibaren 10 – 20 cm ve üzeri kar yağışı beklenirken, Pazartesi gününden itibaren Çorum’un kuzeybatı kesimleri dışında bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının 6 ila 12 derece mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin edilirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü aşırı soğuk hava, yoğun kar yağışları, çığ tehlikesi ve zirai don için vatandaşları ve yetkilileri, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınlayacağı güncel hava tahmin ve uyarı raporlarını takip etmeleri yönünde uyardı.