“Daha çok çalışmak, üretmek ve birlikteliğimizi korumak”

İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Genel Başkanları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde daha güzel yarınlar, daha müreffeh bir Türkiye için çalıştıklarını belirterek, “Memleketimiz için bize düşen, daha fazla çalışmak, üretmek, birlikteliğimizi müdafa ve muhafaza etmektir” dedi.



(Haber Merkezi)

