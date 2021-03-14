“Daha çok çalışmak, üretmek ve birlikteliğimizi korumak”
AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, Çorum Milletvekilleri; MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Kadın Kolları İl Başkanı Meryem Demir, Gençlik Kolları İl Başkanı Muhammed Fatih Temur ve Kadın Kolları İl Yönetim Kurulu Üyesi Semra Akyüz Özdağ ile bir araya gelerek teşkilat çalışmalarını istişare ettiklerini bildirdi.
Güncel 14.03.2021, 18:59
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İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Genel Başkanları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde daha güzel yarınlar, daha müreffeh bir Türkiye için çalıştıklarını belirterek, “Memleketimiz için bize düşen, daha fazla çalışmak, üretmek, birlikteliğimizi müdafa ve muhafaza etmektir” dedi.
(Haber Merkezi)
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