Dağlara bahar geldi
Çorum’da faaliyetlerini sürdüren doğa yürüyüşçüleri bahar aylarının gelmesi ile birlikte dağlara çıktı.
Güncel 11.04.2022, 20:31
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Çorum Hitit Dağcılık Kulübü (HİDAK), üyeleri de bahar ayları ile birlikte gezilerine başladı.
Çorum’da doğa harikası merkezlerde yürüyüşler yapan HİDAK üyeleri son olarak Şimali Kalesi’ne tırmanarak oradan Örencik Şelalesi’ne kadar yürüdü ve buradan buz gibi akan suyun keyfini yaşadı.
Renkli görüntülere sahne olan doğa yürüyüşü, yorucu olsa da katılımcıların yüzünde tebessüm bıraktı.
(Aliye ÖNCEL)
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