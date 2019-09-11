Dağcıların yeni gözdesi

Çorum’un Osmancık ilçesinde bulunan Kalinse Kanyonu dağcılar ve doğa tutkunlarının yeni gözdesi oldu.

Doğal güzellikleri turizme kazandırmak amacıyla kurulan Kanyon ve Doğa Sporları Araştırma Derneği (KAD) üyeleri, Baldıran köyünde bulunan içerisine gizlenmiş doğal şelalesiyle görenleri hayran bırakan Kalinse Kanyonu’na gezi düzenledi.

Bugüne kadar içinden hiç geçiş yapılmamış olan doğa harikasından geçen dağcılar, kanyon ve şelalenin doğa sporları ve doğa turizmine kazandırılacak alternatif bir merkez olabileceğini ifade etti. Kanyon içinde kamp yaparak geçişte fotoğraf ve video çekimlerini yapan ekip, doğal bir güzelliğe sahip olan kanyonun tanıtımına da dikkat çekti.

Doğa Sporları Araştırma Derneği Başkanı Meral Kuvan, kanyondan ekibinin daha önce rota işaretlemesi ve keşif amaçlı 2 defa geçerken, kendisinin ilk defa geçiş yaptığını söyledi.

Kalinse Kanyonu geçişi için KAD ekibinin davetlisi olarak gelen Fransız Kanyoncu Tony Hernandez ise "Bu kanyonu geçmek üzere Türk Kanyon Derneği KAD tarafından davet edildim. Bu kanyonu ilk defa geçecektim. İpe girme, boltlama, ipi bağlama gibi bildiğim bilgileri yeniden hatırladım. Benim için çok ilginçti, bu geçişte birçok şey öğrendim. Kanyon içerisinde her şeyi yeniden yapmak gerekti çünkü bazı boltlar yerinden çıkmıştı. Su biraz azdı ama her şey çok güzeldi. KAD’a tekrar bana yaptıkları bu nazik davet için teşekkür ediyorum. Bir gün Fransa’ya geldiklerinde misafirim olmalarını bilmelerini isterim. Çok teşekkürler” ifadelerini kullandı. (İHA)