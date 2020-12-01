Dağcılar Kapılıkaya’da

HİDAK üyeleri Çorum’un yaklaşık 27 kilometre kuzeyinde, Laçin İlçesi Kırkdilim mevkiinde oldukça sarp, kayalık derin vadilerin oluşturduğu engebeli arazi üzerinde, kuzeye doğru uzanan bir kaya kütlesinin kuzey-batı köşesinde yer alan ve bir Helenistik dönem (M.Ö. 2) kaya mezarı olan Kapılıkaya’ya kadar çıktı.

Kulüp Başkanı Gürkan Yağmur liderliğindeki Laçin’de düzenlenen doğa yürüyüşüne çok sayıda HİDAK üyesi katılarak doğa ve tarihle içiçe bir gün daha yaşadı.

(Haber Merkezi)