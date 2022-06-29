Dağaşan; “3600 ek gösterge düzenlemesi yetersiz”

Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu’na bağlı Türk Büro-Sen Çorum Şube Başkanı Emir Dağaşan, 3600 ek gösterge düzenlemesi ile ilgili çekincelerini dile getirdi.

Türkiye’de 2018 yılında öğretmen, polis, hemşire ve din görevlileri için gündeme gelen 3600 ek gösterge düzenlemesinin tüm devlet memurlarını kapsayacak şekilde çözüme kavuşturulması için mücadele ettiklerini hatırlatan Dağaşan, kamu görevlilerinin emeklilik sorunlarının başında ek gösterge uygulamasının eksikliğinden kaynaklı sorunların geldiğini özellikle vurgfuladıkları ve hazırladıkları kanun teklifi ile soruna bütüncül bir çözüm önerisi sunduklarını kaydetti.

O dönemde yapılacak düzenlemenin tüm kamu çalışanlarını kapsaması gerektiğini özellikle vurguladıklarını hatırlatan Emir Dağaşan, hükümet tarafından açıklanan düzenlemeye ilişkin çekincelerini açıklamak üzere bir basın toplantısı düzenledi.

“Gelinen noktada yapılması öngörülen düzenlemelerde dört meslek grubunda bulunan kamu görevlilerinin lisans ve ön lisans mezunlarının ek göstergelerinin 3600’e yükseltileceği, diğer kamu görevlilerinin bu haktan mahrum bırakılacağına dair bilgiler sendikamıza ulaşmaktadır. Bu durumda 4 yıllık üniversite mezunu olsalar bile çalışanlarımız 2800; müdürler 3000 ek göstergede kalırken, adı geçen 4 meslek grubunda yer alan ön lisans mezunları dahil çalışanların ek gösterge rakamlarının 3600’e yükseltileceği görülmektedir” diyen Emir Dağaşan böyle bir uygulamanın adalet ve hakkaniyet ile bağdaşmadığını dile getirdi.

Türk Büro-Sen Şube Başkanı Dağaşan düzenlediği toplantıda şu görüşlere yer verdi: “Sendika olarak, ek gösterge düzenlemesinin bu itirazlarımız göz önüne alınarak tekrar değerlendirilmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Genel İdari Hizmetler sınıfının ek gösterge rakamının 600 puan artırılması beklentileri karşılamaktan uzaktır. Bu çalışmanın bütün unvanlar ve öğrenim durumları dikkate alınarak gözden geçirilmesi gerekmektedir.

Ek gösterge artışı ile birlikte; Kamu görevlilerinin emekli maaşı ve emekli ikramiyesi hesaplamasında en önemli unsurların başında ek gösterge rakamlarına endeksli olarak belirlenen özel hizmet tazminatı yansıtma oranı gelmektedir. Ek göstergeye bağlı özel hizmet tazminatı yansıtma oranları arasındaki fark üst gruplarda 20 ile 40 puan arasında değişmekteyken ek göstergesi 3600’ün altında kalan kamu görevlilerinin diğer gruplarla arasında 60 ile 90 puan fark bulunmaktadır.

Bundan dolayı tüm memurlar, emekli maaşı düşmesin diye 3600 ek gösterge talep etmektedir. Bu bakımdan ek gösterge sorununun çözümü tek başına ek gösterge düzenlemesiyle mümkün değildir. Ek gösterge uygulamasına ek olarak tazminat yansıtma oranlarının da Konfederasyonumuz Türkiye Kamu-Sen’in talep ettiği oranlarda düzenlenmesi ve kamu çalışanlarının emekli maaşlarının yükseltilmesi gerekmektedir.

Karar vericilerin bu uyarı ve taleplerimizi dikkate alacağına inanıyoruz. Aksi halde yalnızca belli meslek grupları ve yalnızca 3600 ek göstergeye endeksli bir düzenleme, ek gösterge konusunu memurlarımızın gündeminden çıkarmayacak, yeni tartışmaları da beraberinde getirecektir. Türk Büro-Sen olarak, Devletimize güveniyor, ek gösterge konusunda gerekli düzeltmelerin yapılacağına inanıyoruz”

Emir Dağaşan önceki gün Koparan mevkiindeki kazada hayatını kaybeden sendika işyeri temsilcileri Hüseyin Köroğlu’na da Allah’tan rahmet dileyerek, ailesi ve sevenlere başsağlığı diledi.

(Volkan SINAYUÇ)

