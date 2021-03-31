Çürük hayatların romanı

“Meluncanlar”, “Yanağımda Soğuk Bir Buse”, “Sesin Efendisi Itri”, “Sırlı Kalem”, “Narı Aşk” gibi tarihi romanlarıyla tanınan Mine Sultan Ünver, bu kez günümüz insanlarının varoluş mücadelesini ele alıyor.

Yeni romanı Çürük, iki insanın sıra dışı aşk hikâyesi üzerinden hayatın bilinmezlerini sorguluyor.

Romanın ana karakteri Benan yaralı bir kadındır; kaçmayı sever. Bağımlısı olmuştur kendine yarattığı özgürlüğün. Adı üstünde, çürüktür karşısına çıkan çoğu şey. “Çürümemiş ne kaldı ki!” diye isyan eder Benan. Karşısına çıkan insanlar ona sadece dert vermiş, hatta gerçeklik ile olan algısını sınamışlardır. Farklı kişiler farklı zamanlarda onunla yaşanmış hatıralara sahiptir ama hepsi de şaibelidir. Melek veya şeytan hatta aynı anda ikisi de olabilir Benan… Balkan ise onu tanıdıktan sonra hayatının dengesini kaybetmiş bir erkektir, “Labirentte kaybolmuş bir fareyim artık ben” diye tanımlar kendini… Fakat kararlıdır; bu güzel kadının geride bıraktıklarının izini sürerek onu bulacaktır.

Tıpkı Çürük romanının bir yerinde Benan’ın dediği gibi; “Hayatın ne zaman mükemmel bir şekilde düzene gireceğini asla bilemeyiz! Ve bir sırrın bizi geleceğimize götüreceğini…” (Haber Merkezi)

