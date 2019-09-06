“Çürük elmaları temizlemezsek ortak akıl ortamını da kaybederiz”

CHP Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, 39 yıl önce meydana gelen provokasyonlar nedeniyle Çorum’da çok acı olayların yaşandığını belirterek, “Aynı provokasyonu yapmaya çalışan iç mihrakların, insanların bugün de olduğunu geçtiğimiz hafta gördük. Biz ilk barış antlaşmasının imzalandığı bu şehirde ayrıştırıcı söylemler istemiyoruz” dedi.

AK Partili Reşit Keleş’in skandal paylaşımı nedeniyle Belediye Meclisi’nde gündem dışı bölümde söz alarak konuşan Yılmaz, şunları söyledi:

“Hoşgörü şehri olan Çorum'un 1980’lere gelindiğinde suyu zehirlendi. Alevilerin ve Sünnilerin bir arada yaşadığı bu şehirde kargaşa ya da nefret yayılmak istendi. Böylece dış mihraklar ve iç mihraklar sağ ve sol olarak ayrıştıramadıklarını; mezhepsel olarak ayrıştırmaya başlamışlardı. Çorum'da farklı mehzepleri barındırdığı için nefret yaymaya uygundu. Yıllardır sorunsuz yaşayan kapı komşular birbirine düşman kesildi ve aradan tam tamına 39 yıl geçti. Aynı provakasyonu yapmaya çalışan iç mihrakların, insanların bugün de olduğunu geçtiğimiz hafta gördük. Biz ilk barış antlaşmasının imzalandığı bu şehirde ayrıştırıcı söylemler istemiyoruz. Bu meclisteki bir kişi hariç tüm üyelerin bu temenni içerisinde olduğuna adım kadar eminim.

Bizler önümüzdeki hafta 12 Eylül 1980’de yaşanan Çorum olaylarının 39. yılını büyük bir üzüntü içerisinde anacağız. Bizler artık bu acıların yaşanmaması için gereken tepkimizi ortaya koyuyoruz ve bu acılara sebep olan zihniyetlerin aramızda barınmasına izin vermeyeceğiz.

Bizimle birlikte bu hassasiyete destek veren tüm siyasi partilere gösterdikleri birlik beraberlik için teşekkür ediyoruz. Bu samimiyetin yara almaması adına içimizdeki çürük elmaların temizlenmesi için gereken adımların en kısa zamanda atılacağına da eminiz. Şayet bu mecliste nezaket kuralları içerisinde siyasetimizi yapmaya devam edeceksek, birliğimizi beraberliğimizi ortak akılla koruyacaksak bu somut adımların biran önce atılması önem arzetmektedir.

Belediye meclisi büyük bir imtihandan geçiyor. Bu imtihanı başarılı bir şekilde aşmak bizim elimizde. Yoksa ortak aklın ortadan kalkacağı bir durum ortaya çıkar ki bu aksi durumun ortaya çıkaracağı siyasi ortamı hiç aklımızdan bile geçirmek istemiyoruz. Biz milli değerlerimize hep birlikte sahip çıkmak istiyoruz. Biz enerjimizi şehrimizin menfaatine yapacağımız siyasi ortamlarda harcamak istiyoruz.

Bir kez daha muhalefet olarak samimi duygular içerisinde olduğumuzu belirtmek istiyorum. Tüm toplumun hassasiyetlerine gereken saygının gösterileceği ve bu hassasiyetleri yaralayan zihniyetlerin aramızdaki birlik beraberliği bozmasına müsaade edilmeyeceği temennisi ile teşekkür ediyorum.” (Taner ŞİMŞEK)