“Cumhuriyet’ten Günümüze Çorum”

Belediye Sanat Galerisi içinde gerçekleştirilen serginin açılışına Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, kurum müdürleri ve davetliler katıldı.

Programın açış konuşmasını yapan belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Cumhuriyetin 100. yılına yaklaşıldığını belirterek, 29 Ekim’e bir hafta kala hafızayı tazelemek gerektiğini ifade etti. Candan, Cumhuriyet kurulduğundan beri memleketin genelinde ve Çorum genelinde nasıl bir süreçten geçildiyse bunların günümüz kuşağına aktarılması ve kıymetinin bilinmesi gerektiğini dile getirdi.

Vali Yardımcısı Recep Yüksel ise konuşmasında, “Aldığımız her nefesi borçlu olduğumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları Cumhuriyeti kuranları sevgi ve minnetle anmamız gerekir. Cumhuriyetin 100. Yılına yaklaşıyoruz. Çorumlular olarak 29 Ekim’e bir hafta kala bir program hazırladık. Bu programın ilk etkinliği olarak fotoğraf sergisi düzenledik. Gençler internet üzerinden birçok bilgiye ulaşıyor ancak geçmişi fotoğraflarla anlatmak istedik. Gençlerden ricamız bir hafta süre ile sergi devam edecek büyüklerinin cansiperane, cefakâr ve fedakâr çalışmalarını, ayak izlerini incelesinler” dedi. Yapılan konuşmaların ardından sergi gezildi.

(Erkan BAYATLI)