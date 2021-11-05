“Cumhuriyet’ten Günümüze Çorum” Fotoğrafları Sergisi
Çorum'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında “Cumhuriyet'ten Günümüze Çorum Fotoğrafları Sergisi açıldı.
Güncel 05.11.2021, 21:00
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Çorum Belediyesi Sanat Galerisi'nde Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen sergide, geçmiş yıllarda kentteki Cumhuriyet Bayramı törenlerinde çekilmiş 100 fotoğraf yer aldı.
Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Kır, Gençlik Hizmetleri İl Müdürü Haşim Eğer, okul müdürleri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşların katıldığı sergi büyük ilgi gördü.
Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılına yaklaşılırken anlamlı bir etkinlik düzenlendiğini belirten Vali Yardımcısı Erdinç, tüm Çorumluları sergiye davet etti.
Konuşmaların ardından açılışı yapılan fotoğraf sergisi gezildi.
(Ömür SOYTEMİZ)
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