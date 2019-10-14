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“Cumhuriyetle hesabı olanlar eğitime saldırıyor”

CHP Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Milletvekili, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Grup Sözcüsü Yıldırım Kaya, çağdaş ve laik bir eğitim olmadığı sürece hangi rejim getirilirse getirilsin yaşatılamayacağını kaydetti.

“Cumhuriyetle hesabı olanlar eğitime saldırıyor”

CHP Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Milletvekili, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Grup Sözcüsü Yıldırım Kaya, çağdaş ve laik bir eğitim olmadığı sürece hangi rejim getirilirse getirilsin yaşatılamayacağını kaydetti.

14 Ekim 2019 Pazartesi 22:20
“Cumhuriyetle hesabı olanlar eğitime saldırıyor”

Eğitim-Sen Çorum Şubesi’nce düzenlenen, “Eğitimde Yaşanan Değişim mi, İllüzyon mu?” konulu panele konuşmacı olarak katılan Kaya, cumhuriyetle hesaplaşmak isteyenlerin, Cumhuriyetin üzerine kurulu olduğu eğitimi yıkmak için uğraştığını belirten Yıldırım Kaya, şu ana kadar 7 bakan değiştiğini ancak stratejinin değişmediğini, 17 değişiklik yapılmasına rağmen istikametin yine aynı yönü gösterdiğini kaydetti. Amacın sistemi yıkmak olduğunu iddia eden Kaya, eğitimin özelleştirilerek toplumu soymaya yönelik bir çalışma yapıldığını söyledi. Cumhuriyeti yaşatmanın yolunun eğitimden geçtiğini, siyasal rejimi yaşatmanın da ana unsurunun eğitim olduğunu söyleyen Kaya, Milli Eğitim bakanının seçimden önce verilen sözleri yerine getirmediğini, ne yapılırsa yapılsın Recep Tayyip Erdoğan’ın lafının dışına çıkılamadığını vurguladı. (Erkan BAYATLI)

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