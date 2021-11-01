“Cumhuriyetin Zaferi” konulu resim sergisi
Güncel 01.11.2021, 00:24
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ÇORUM HABER’in köşe yazarlarından, eğitimci-ressam Şahika Çağlar, Ankara Zafer Çarşısı Sanat Galerisi’nde açılan “Cumhuriyetin Zaferi” konulu resim sergisine bir tablosu ile katıldı.
Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği (BRHD) tarafından düzenlenen sergide, Ankara’da yaşayan Çorumlu heykeltraş Hüsna Dişbudak da yer aldı.
(Haber Merkezi)
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