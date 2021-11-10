“Cumhuriyet’in temellerini bozmaya çalışanlara en güzel cevabı milletimiz verecektir”

Mesajında Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk milletine kendini adamış ve bıraktığı emanetleriyle de muasır medeniyetler aşamasına ulaşılacağını o yıllardan işaret ettiğini söyleyen İYİ Parti İl Başkanı Özsaçmacı, “Elbette o’nun eserleri ve öğütleri Türk milleti yaşadığı sürece var olacaktır” diye konuştu.

Bugünlerde, bizlere hediye ettiği ve iftiharla sahiplendiğimiz milli değerlerin aşındırılmak, hırpalanmak ve tahrip edilmek istendiğini belirten Özsaçmacı, “Bilinsin ki bu nafile çırpınışların neticeye ulaşması asla mümkün olmayacaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yaptıklarını, millet iradesine dayanarak gösterdiği üstün basireti küçültmeye, sulandırmaya ve bu yolla da Cumhuriyet’in temellerini bozmaya yeltenenlere en iyi cevabı yine büyük Türk milleti verecektir” diye konuştu.

Özsaçmacı mesajının devamında şu görüşlere yer verdi: “Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi varlığına ve bizlere emanet ettiği muhteşem millet eserlerine hiçbir kötü ve hain niyetin musallat olamayacağı inancımızı bir kez daha teyit ederek; Uçmağa varışının 83’cü yıldönümünde kutlu hatırasını hürmet ve minnet duygularımızla anıyoruz. Ruhu şad, mekânı cennet olsun”

(Aliye ÖNCEL)

