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“Cumhuriyet’in bütün değerleri yok sayılıyor”

Eğitim Sen Çorum Şube Başkanı Ali Ekber Beyaz, “Türkiye’de yaşayan farklı kimlik, kültür ve inançlara sahip halkların omuz omuza vererek emperyalist işgale karşı birlikte yürüttükleri mücadele sonucunda Cumhuriyet’in ilan edilmesinin üzerinden 98 yıl geçti” dedi.

Güncel 29.10.2021, 19:31
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“Cumhuriyet’in bütün değerleri yok sayılıyor”

Cumhuriyet’in kuruluş sürecinde Anadolu’da yaşayan bütün halkların Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları öncülüğünde emperyalizme karşı yürüttükleri ortak mücadele üzerinden yaratılan bütün ortak değerlerin uzun süredir iktidarın dayatmacı, baskıcı, kutuplaştırıcı ve ayrımcı uygulamalarıyla yok sayıldığını kaydeden Beyaz, açıklamasında şunları dile getirdi:
“Ekonomik kriz ve Kovid-19 salgınını fırsat bilen siyasi iktidar, ekonomik, sosyal ve demokratik haklarımıza göz dikmiş, KHK ihraçları gibi haksız ve hukuksuz uygulamalarıyla arkadaşlarımızın keyfi bir şekilde işlerine son vermiş, esnek ve güvencesiz istihdam politikalarıyla çalışma ve yaşam koşullarımızı daha da ağırlaştırmıştır. Cumhuriyetin temel dinamiği olan adalet duygusunu yok saymıştır. OHAL uygulamaları ile emek, demokrasi, barış, laiklik, eşitlik ve özgürlük talepleri engellenmektedir.
En temel haklarımız elimizden alınmak istenmektedir. Çocuklar ve kadınlara yönelik tehditler artarak sürmekte, düşünce, ifade ve örgütlenme özgürlüğü üzerindeki baskılar devam etmektedir.
İktidarın eğitimi ve toplumsal yaşamı kendi siyasal hedeflerine göre biçimlendirmek istemesi, özellikle eğitimde bilim ve laiklik düşmanı politikalar üzerinden eğitim sistemini dini kurallara göre biçimlendirme yaklaşımı sürmektedir. TÜRGEV, TÜGVA ve benzeri vakıf adları altında kurulan, toplumun dini duygularını sömüren çıkar odakları eğitim süreçlerinin ve politikalarının belirleyicisi konumuna gelmiştir
Cumhuriyet özgür insanların rejimidir. Haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı çıkan, güçlünün zayıfı ezmesine göz yummayan cesur insanların iradesidir. Her düşünceye saygı duyan, okuyan, düşünen ve harekete geçen çalışkan insanların hazinesidir. “Cumhuriyet” insanlığın medeniyet tarihinin kısa bir özetidir.   
Eğitim Sen olarak, halkın olarak değil, gerçek anlamda egemen olduğu, insan hak ve özgürlüklerinin, hukukun üstünlüğünün eksiksiz bir şekilde hayata geçirilmesine, eşit, özgür, laik ve demokratik bir Cumhuriyet’in ancak birlikte mücadeleyle yaratılabileceğine olan inancımızla, tüm halkımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyoruz.” (Haber Merkezi)
 

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