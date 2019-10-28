“Cumhuriyetimizi savunmaya devam edeceğiz”

Tüfekçi, Cumhuriyetin kuruluşunun 96. yıldönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

CHP İl Başkanı Tüfekçi, “Cumhuriyetimiz farklı dinlerin ve farklı dillerin bütünüdür. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde milli mücadele verilerek kurulup, bugünlere kadar toplumsal bütünleşme ile yaşatılmıştır. Cumhuriyetin ışığı sönmeyecek ve sonsuza kadar yaşatılacaktır” dedi.

“REŞİT KELEŞ’İN SAHİP OLDUĞU ZİHNİYET CUMHURİYETİN YÜZKARASI”

Başkan Tüfekçi, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından Atatürk’e ve Türk milletine ağır hakaret eden, dil uzatan ve küfürlü sözler sarf eden AK Partili Belediye Meclis Üyesi Reşit Keleş’i de tekrar istifa etmeye davet ederek, bu şahsın bugüne kadar istifa etmemesinin veya ettirilmemesinin Cumhuriyete karşı işlenmiş bir ayıp olduğunu kaydetti.

Reşit Keleş ve bu zihniyete sahip kişilerin Cumhuriyetin yüzkarası olduğuna işaret eden Tüfekçi, “Bu topraklarda Türk’üz, Müslüman’ız diyebiliyorsak bu toprakların özgürlük ve bağımsızlığı için gözlerini kırpmadan bir an bile tereddüt etmeden canlarını veren, bu toprakların namusunu kurtaranlar sayesindedir. Reşit Keleş gibilerin mensubu olduğu zihniyet Cumhuriyetin bekçiliğini yapmaktan uzaktır. Cumhuriyet, ancak ve ancak Atatürkçü, aydın, milliyetçi, vatansever kişilerin omzunda yükselecektir” dedi.

Tüfekçi, Reşit Keleş istifa edene veya görevden uzaklaştırılıncaya kadar, her platformda bu durumu dillendirmeye devam edeceklerini açıkladı.

“CUMHURİYET EN BÜYÜK DEVRİMDİR”

Tüfekçi, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Cumhuriyet yeniden uyanışın simgesi ve en büyük devrimdir. Esaretten kurtulma mücadelesini veren ulusumuz, Cumhuriyetin temellerini atarak ‘egemenlik milletindir’ ilkesini benimsemiş ve iradesini saraydan alıp Millet Meclisine vermiştir. Cumhuriyetin ilanı milletimize özgür ve eşit hakların imkanını sağlamış, ümmet olmaktan yurttaş olma hakkına kavuşmuştur. Son zamanlarda Cumhuriyete ve kazanımlarına karşı yapılan saldırılar karşısında biliyoruz ki, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve devrimlerini yıpratmaya ve unutturmaya yöneliktir. Dün geleceğine sahip çıkan milletimiz bugün de Atatürk maneviyatının ve Cumhuriyetimizin savunucu olmaya devam edecektir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşı olmaktan duyduğum gurur ve onurla Cumhuriyetimizin 96. Yaşını kutlarken, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşlarını ve kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Cumhuriyet Bayramlarımızı kutlamamız için canını hiçe sayan, Cumhuriyetimizin kuruluşundan bugüne kadar demokrasi ve terörle mücadele adına yitirdiğimiz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı iletiyorum. Cumhuriyet değerlerini yaşatan tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor, Atamızın izinden yürüyen milyonlarca Mustafa Kemallere sevgi ve saygılarımı iletiyorum.” (Haber Merkezi)