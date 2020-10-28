“Cumhuriyetimize sahip çıkmak hepimizin görevi”

Cumhuriyetin aydınlık yarınlar için aziz milletimize umut verdiğini, muasır medeniyetler seviyesine ulaşmamızda en büyük dayanağımız olduğunu söyleyen AK Parti Çorum Milletvekili Kaya, “Milletimizin ortak eseri olan Cumhuriyetimize sahip çıkmak, 83 milyon insanımızın her birinin en kutsal görevidir” diye konuştu.

Bugün ülkeyi kutuplaştırarak ayrışmaya itmak isteyenlere karşı birlik beraberliği koruma ve birlik olduğumuzu tüm dünyaya gösterme vakti olduğunu söyleyen Kaya, “Milletçe el ele verme zamanıdır. 29 Ekim’de kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin istikbal yürüyüşü sonsuza dek sürecek” dedi.

Buna mani olmak isteyenlere en güzel cevabın 15 Temmuz’da tüm milletçe verildiğini anlatan Oğuzhan Kaya mesajında şu görüşlere yer verdi: “Milletimiz 15 Temmuz’da Cumhuriyetine, demokrasisine, vatanına, birlik ve beraberliğine, milli iradesine sahip çıkarak şer ve nifak odaklarına cevabını en güzel şekilde vermiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devletimizi dünyanın sayılı devletleri arasında görmek azminden bir an olsun vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Bu kutlu yürüyüşü kesintiye uğratmaya çalışanlara asla fırsat vermeyecek, değerlerimizden ödün vermeden bize emanet edilen bu vatana sahip çıkacağız. Geçmişimizden aldığımız ilham ve inançla daima ileriye bakacağız”

AK Parti Çorum Milletvekili Kaya, bu vesile ile başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden tüm şehit ve gazileri rahmetle andığını sözlerine ekledi.

(Haber Merkezi)