“Cumhuriyetimiz ilelebet yaşayacaktır”

TGF Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Yılmaz Karaca’nın yaptığı yazılı açıklamada, Cumhuriyet’in kurulması ile dünyaya çok önemli bir mesaj verildiğini belirterek, “Dört bir yanı işgal edilen güzel Anadolu’da, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yaktığı bağımsızlık meşalesi, tüm yurdu saran bir bağımsızlık ateşine dönüşmüş, yedi düvele karşı kazanılan muhteşem zafer, Cumhuriyet rejiminin tercih edilmesiyle taçlanmıştır. Türk halkının, vatan topraklarını düşmandan temizlediği kutsal mücadele sonrasında, Cumhuriyet ile yönetilmeyi tercih ederek, uygar toplumlar gibi demokrasiyi seçmesi, insan hak ve özgürlüklerinin destekçisi olması, biat kültürünü reddederek, ifade ve düşünce özgürlüğünün yanında yer alması, aynı zamanda basın hürriyetinin ne denli önemli olduğunun bilincinde olması, ülkemizin kaderini değiştiren tarihi bir karar olmuştur” dedi.

Cumhuriyetimizin 96. Gurur yılının, bütün bu nedenlerle çok daha önemli ve çok daha anlamlı olduğunu kaydeden Karaca, şunları söyledi. “Bizler, ülkemizin en büyük ve en güçlü basın meslek kuruluşu olan Türkiye Gazeteciler Federasyonu mensupları olarak, Cumhuriyetimizin daima yanında olacağız. Cumhuriyet, günümüzde insan onuru ve haysiyetine yakışan en güzel, en anlamlı yönetim biçimidir. O sebeple kıymetini bilmeli, her zaman üzerine titreyerek koruyup kollamalıyız. Bu günü bizlere armağan eden dünyanın en büyük lideri Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnet ile anıyoruz.”

(Haber Merkezi)