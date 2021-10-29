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“Cumhuriyet’i yükseklere taşımak hepimizin görevi”

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Erol Karadaş ve Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal,  29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98. Yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Güncel 29.10.2021, 00:05
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“Cumhuriyet’i yükseklere taşımak hepimizin görevi”

Mesajlarında, “29 Ekim 1923, tarihte eşine az rastlanır bir başarının yaşandığı gündür. Yokluğun, işgalin pençesinde var olma mücadelesi veren büyük Türk Milleti, sonsuz emekleriyle önce İstiklal Harbi’ni kazanmış ardından Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde milletin bağımsızlığını perçinleyen Cumhuriyet’in temellerini atmıştır. Büyük fedakârlıkla kurulan, vatandaşı olmaktan gurur duyduğumuz bu devletin evlatları olarak Cumhuriyetin yaydığı aydınlığın, dostluğun, kardeşliğin ışığında ülkemizi her alanda el birliği ile daha da yükseklere taşımak hepimizin görevi olmalıdır.
Bu duygu ve düşüncelerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın 98. yılını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyetimizin kurucularının, tüm şehitlerimizin aziz hatıraları önünde saygı ile eğiliyor, kahraman gazilerimize şükran ve minnetlerimizi sunuyoruz” dediler. (Haber Merkezi) 
 

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