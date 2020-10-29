“Cumhuriyet’i kutlamaya hiçbir gerekçe engel olamaz”

Demirer, tüm yurttaşları pandemi koşullarına uyarak ve gerekli önlemleri alarak 29 Ekim 2020 Perşembe günü, gün boyunca (saat10.00-18.00 arasında) bulundukları her yerde Atatürk anıtlarını çiçek bahçesine dönüştürmeye davet etti.

Cumhuriyet’in 97. kuruluş yıldönümü vesilesiyle bir açıklama yapan Demirer, şunları söyledi:

“Emperyalizme diz çöktürerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün eşsiz önderliğinde kurduğumuz Cumhuriyetimizin 97. yıl dönümü kutlu olsun. 97’nci yıla ne yazık ki buruk ve sıkıntılı giriyoruz.

Dönüştürülen, başkalaştırılan, milli iradeden ve anlayıştan kopartılan, ‘şahsım yönetimine’ evrilen, saray iradesine demirlenen Cumhuriyeti; Atatürk Devrimi esaslarıyla yeniden inşa etmek temel görevimiz ve önceliğimizdir. Ancak, bu şekilde Cumhuriyet idaresi, gerçek kimliğine kavuşmuş olacaktır. Bu hasret, milletimizin ortak talebidir. Atatürk’le, Cumhuriyet ve Cumhuriyet’in kazanımlarıyla hesaplaşma niyetinde olan siyasi iktidarın Cumhuriyet Bayramı’nı yasaklama girişimini şiddetle reddediyoruz. Türk milleti, Cumhuriyet Bayramı’nı mutlulukla, neşeyle, gururla, el ele, engelsiz, baskısız, yasaksız ve şahıs yönetiminden uzak kutlamayı istemektedir. Atatürkçü Düşünce Derneği, milletimizin bu haklı isteğini görmekte, duymakta, anlamakta ve bu isteğe katılmaktadır. Bu nedenle de Atatürk Cumhuriyetini yeniden inşa etmek hedefine, tüm üyeleriyle birlikte, dinlenmeden yürümeye karar vermiştir.” (Haber Merkezi)