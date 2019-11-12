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“Cumhuriyeti korumaya ve yaşatmaya kararlıyız”

Eğitim-İş Çorum Şube Başkanı İlhan Yaşar, emperyalist işgale karşı verdiği bağımsızlık ve özgürlük mücadelesiyle, işgal altındaki bütün ulusların umudu ve önderi olan, yaptığı devrimlerle bir ulusun küllerinden yeniden doğmasını sağlayan, içinde bulunduğu çağın en çağdaş ve bağımsız devletini kurarak gelecek nesillere emanet eden, büyük devrimci Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 81. yılında sevgi, saygı ve özlemle andıklarını dile getirdi.

“Cumhuriyeti korumaya ve yaşatmaya kararlıyız”

Eğitim-İş Çorum Şube Başkanı İlhan Yaşar, emperyalist işgale karşı verdiği bağımsızlık ve özgürlük mücadelesiyle, işgal altındaki bütün ulusların umudu ve önderi olan, yaptığı devrimlerle bir ulusun küllerinden yeniden doğmasını sağlayan, içinde bulunduğu çağın en çağdaş ve bağımsız devletini kurarak gelecek nesillere emanet eden, büyük devrimci Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 81. yılında sevgi, saygı ve özlemle andıklarını dile getirdi.

12 Kasım 2019 Salı 20:48
“Cumhuriyeti korumaya ve yaşatmaya kararlıyız”

Atatürk, düşünceleri, başarıları, eserleri, ilke ve devrimleriyle yaşadığı çağı aşan ve her dönemde güncelliğini koruyan büyük bir lider olduğunu belirten Yaşar, engin ileri görüşlülüğü, barış yanlısı tutumu, dünya gerçeklerini iyi bilmesi, insani değerlere verdiği önem ve düşüncelerindeki evrensel boyutun, Atatürk'ü dünyanın en büyük liderlerinden biri yaptığını söyledi.

Mustafa Kemal Atatürk’ün, tek bir sıfatla tanımlanamayacak yegâne lider olduğunu ifade eden İlhan Yaşar, “İnsanlık tarihinde dünyada Başöğretmen ünvanını alan tek lider Atatürk olmuştur. Gücü elde ettiğinde bunu kendisinden öncekiler gibi tek adam diktatörlüğünü değil, halkın egemenliğine dayanan Cumhuriyet yönetimini var etmek için kullanması onun eşsiz liderliğini perçinlemiştir.

Her türlü bilim dalı ile ilgilenen Atatürk, halkın okuyup yazamadığı sadece üst azınlık grubun anlayabildiği Osmanlıca yerine, halkın gerçek dili olan Türkçeyi alfabesiyle beraber hayata geçirmiş, bir ulusa kılık kıyafetten davranışa kadar çağın ilerisinde olan bir yaşam biçimini aşılamıştır.

Şüphesiz, Atatürk'ü sevmek, anlamak, onu sadece özel günlerde anmak demek değildir. Andımız'ın dediği gibi çalışkan olmak; hem de Atamızın dediği gibi kahvehanelerde değil laboratuvarlarda sabahlayacak kadar çalışkan olmak demektir. O'nun "ilelebet payidar" kalacağını söylediği Cumhuriyet'e ve değerlerine sahip çıkmak demektir. O, bu Cumhuriyet'i "kimsesizlerin kimsesi" olsun diye kurmuşken, bu ulusun çaresiz ve yalnız kalan her ferdini dert edinmek demektir. O'nu anlamak, okumak; yılmadan, öğrenmenin sonu olmadığının farkında olarak bilgi peşinde koşmak demektir.

Bugün ulus olarak yapmamız gereken, Yüce Önder'in yaşamını, düşüncelerini, ilke ve devrimlerini tüm yönleriyle gelecek kuşaklara öğretmektir. Atatürk'ü anmanın ve anlamanın en güzel yolu budur.

İnanıyoruz ki, Türk ulusu, çağdaş, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olan Cumhuriyetimizi sonsuza değin korumaya ve yaşatmaya kararlıdır. Cumhuriyet’in öğretmenleri, aynı kararlılıkla Atatürk ve Cumhuriyet devrimlerinin düşmanlarına karşı yılmadan mücadele edeceklerdir.

Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitim neferleri olarak, O'nun "açtığı yolda, gösterdiği hedefe, hiç durmadan yürüyeceğimize ant içiyoruz." (Haber Merkezi)

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