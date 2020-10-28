“Cumhuriyeti korumak için var gücümüzle çalışacağız”

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınlayarak bizlere Cumhuriyeti hediye eden başta Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle andığını söyleyen Şefkat Güler, Cumhuriyetin yılmaz bekçileri olan Türk eczacıları adına Cumhuriyeti yarınlara sağlam ilkeleri ile taşıyacaklarına söz verdiklerini kaydetti.

Büyük bir savaşın ardından, küllerinden yeniden doğarak kurulan bir devletin 97. yılını kutladığımızı hatırlatan Güler mesajında şu görüşlere yer verdi: “Adalet ve hürriyet temeline dayanan büyük bir millet olma iradesiyle kurulan Cumhuriyet bir halk yönetimi şeklidir. Cumhuriyet yönetiminde egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir. Atatürk’ün de ifade ettiği gibi: “Türk ulusunun yaradılışına ve yaşantısına en uygun olan yönetim şekli Cumhuriyettir.” Atatürk bu sözüyle, Türk ulusuna yakışan yönetimin Cumhuriyet olduğunu belirtmiştir. Böyle bir milletin torunları olmaktan gurur duyduğumuz bizler, birlik beraberlik kardeşlik duygularıyla her zamankinden çok birbirimize sarılarak Cumhuriyeti korumak ve yüceltmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”

(Haber Merkezi)