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“Cumhuriyet’i ilelebet korumaya devam edeceğiz”

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98. yıldönümü münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı. 

Güncel 29.10.2021, 00:13
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“Cumhuriyet’i ilelebet korumaya devam edeceğiz”

“Esareti kabullenmemiş, inandığı ilkeler etrafında hür iradesi ile Cumhuriyeti bizlere armağan etmiş atalarımızın büyük hatırasına olan inancımız ve derin bağlılığımızla, Cumhuriyet’in 98. yıldönümünü kutlamanın büyük heyecanı ve gururu içindeyiz” diyen Ahlatcı, açıklamasına şu şekilde devam etti:
“Her türlü zorluğa ve imkânsızlığa rağmen aziz milletimizin vatan sevgisi, hürriyet ve istiklal aşkıyla, bağımsızlığına kavuşabilmek için kadınıyla erkeğiyle yaşlısıyla genciyle topyekûn inanç ve kararlılıkla giriştiği Kurtuluş Savaşımız, her safhası eşsiz kahramanlık destanlarıyla dolu büyük bir zafer ile sonuçlanmıştır.   
Cumhuriyetimizin değerlerini, demokrasiyle taçlandırma başarısı gösteren ülkemiz, barışı esas alan dış politikasıyla, köklü tarihi geçmişi, zengin kültürü ve jeopolitik konumuyla bölgemizin ve dünyanın parlayan yıldızı haline gelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti, artık her alanda dev atılımlar gerçekleştirmiş bir dünya devletidir. Ülkelerarası amansız bir rekabetin yaşandığı yüzyılımızda ülkemiz bilgiye önem vererek, teknolojik alanda önemli başarılara imza atmış ülkeler arasında yerini almıştır. 
Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, birlik ve beraberlik içerisinde ülkemiz, muasır medeniyetler seviyesine ulaşma hedefine, her zaman emin adımlarla ilerleyip, benimsediği evrensel ilkeleri muhafaza ederek, uygar dünyanın onurlu bir üyesi olmaya dün olduğu gibi bugünde devam edecektir. Türk İstiklalini ve Türk Cumhuriyetini ilelebet korumak ve muhafaza etmek görevimizi, Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı’nda en son 15 Temmuz' da olduğu gibi her ne koşulda olursa olsun yerine getirmeye devam edeceğiz. 
Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, kahraman silah arkadaşlarını ve bu toprakları bizlere vatan yapmak için kendilerini feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi şükran ve rahmetle anıyor, tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramı’nı en içten duygularla kutluyorum.”  (Haber Merkezi) 
 

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