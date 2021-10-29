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“Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandıracağız”

CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Türkiye’nin Cumhuriyete ve demokrasiye kalpten bağlı milletimizin verdiği güçle büyük ve kalıcı hedeflerine mutlaka ulaşacağını belirterek, “Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandırmak Ulu Önder Atatürk’ün bilhassa onu armağan ettiği genç nesillere verilmiş tarihi bir görevdir” dedi.

Güncel 29.10.2021, 00:12
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“Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandıracağız”

Tahtasız,  29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98. yılı nedeniyle bir mesaj yayınladı. İl Başkanı Tahtasız, mesajında; demokrasi, laiklik ve sosyal hukuk devleti vurgusu yaptı.
Tahtasız, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 1923 yılında ilan ettiği Cumhuriyetin, milletimize verilmiş en büyük miras ve vazgeçilmez bir değer olduğunu açıkladı.
Tahtasız, “Bugün; bize hükmeden, bizi tutsak etmeye çalışan kuvvetlere bütün dünyanın gözü önünde meydan okuduğumuz günün yıldönümüdür” dedi.
İl Başkanı Tahtasız’ın Cumhuriyet Bayramı mesajı şu şekilde:
“Cumhuriyet, kurtuluş savaşı kahramanlarımızın bize bıraktığı vatanımızdan sonraki en değerli emanettir.
Cumhuriyet, yurttaşlarımız arasında hukuki, yasal, siyasal ve sosyal eşitliği sağlayarak toplumsal barışımızı kanunlarla teminat altına almış, bulunabilen en insani yönetim biçimidir.
Cumhuriyet, mülkiyet ve miras dahil bütün insan haklarını güvenceye alan en güvenilir yönetim biçimidir.
Cumhuriyet bu haliyle kimsesizlerin kimsesidir. Cumhuriyet erdemdir.
Özgürlük ve bağımsızlığı karakteri kabul eden Atatürk’ün kurucusu olduğu Cumhuriyetimizin temelinde, “demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti” anlayışı vardır.
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 'Bilhassa kimsesizlerin kimsesi' olarak nitelendirdiği Cumhuriyetimiz, hakkı, hukuku ve adaleti temel alan bir ruhla kurulmuştur. Bu ruhun temelinde, hür yaşama kararlılığımızın, zincirlenemeyecek olan irademizin ifadesi olan ulusal Kurtuluş Savaşımız vardır.
Ülkemiz içerisinde bulunduğumuz zor koşulları atlatacak birikime sahiptir.
Ancak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde ve eşsiz iradesiyle Milli Kurtuluş Savaşı’nı başarıyla tamamlamış ve Cumhuriyeti kurmuş olan ülkemiz, bugün de içinde bulunduğu zor koşulları ortadan kaldıracak birikime sahiptir. 
Türkiye, Cumhuriyete ve demokrasiye kalpten bağlı milletimizin verdiği güçle büyük ve kalıcı hedeflerine mutlaka ulaşacaktır.
Cumhuriyetimizin ilanının 98. yıldönümünde Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor, Cumhuriyet Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyorum.
Demokratik, laik, çağdaş cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yılı kutlu olsun.” (Haber Merkezi) 
 

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