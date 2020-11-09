“Cumhuriyet’i canla başla korumaya devam edeceğiz”

Milli mücadelenin Başkomutanı, Cumhuriyet’in banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ahirete irtihalinin 82. yıl dönümünde saygıyla yâd ettiğini belirten Ahlatcı, “Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak, diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerine karşılık bizler de bugün, tarihin her evresinde ihanetlere, isyanlara ve her türlü kirli oyuna rağmen birlik olmayı başarmış bir milletin mirasçıları olarak, Cumhuriyetin kazanım ve değerlerine sahip çıkmak ve onun ebediyete kadar payidar kalabilmesi için çalışmak zorundayız” dedi.

İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimizin Anadolu topraklarından silinmek istendiği bir dönemde, başlattığı kurtuluş mücadelesini zaferle sonuçlandırarak, aziz Türk milletine uygarlık düzeyine yükselme yolunu açmış, millet olma şuuruna ulaşmasını sağlamıştır. Ülkemizde ve bölgemizde yaşanan olaylara karşı aynı dirayeti göstererek aziz ecdadımızın emaneti olan Cumhuriyeti, demokrasiyi, milli iradeyi, millet egemenliğini canla başla korumaya devam etmeliyiz.

Güçlü bir Türkiye olarak; dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin mazlum coğrafyaların sesi olmaktayız ve olmaya da devam edeceğiz. Daha güzel Türkiye için birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunun ilelebet devam etmesini diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşlarını, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum.

Ruhları şad, mekânları cennet olsun.” (Haber Merkezi)