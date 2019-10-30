“Cumhuriyete ve ortak değerlerimize sahip çıkmalıyız”

Cumhuriyetin 96. yılı nedeniyle Çorum valiliği tarafından düzenlenen Cumhuriyet Resepsiyonu Altınkaya Arena’da gerçekleştirildi.

Vali Mustafa Çiftçi, Garnizon Komutanı Per. Alb. Çetin Öcal, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Baro Başkanı Av. Kenan Yaşar, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. İlhan Uzunoğlu, İlçe Belediye Başkanları, Siyasi Parti İl Temsilcileri, daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit aileleri ve gazilerin hazır bulunduğu program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. İmam Hatip Tayyip Hoş’un Kuranı Kerim Tilaveti ile devam eden programda Vali Mustafa Çiftçi bir konuşma yaptı.

Konuşmasına herkesin Cumhuriyet Bayramını kutlayarak başlayan Vali Mustafa Çiftçi, büyük sıkıntılarla başlayan, Osmanlı ile devam eden Anadolu’nun ebedi Türk yurdu olma ülküsünün 1. Dünya Savaşı’ndan yenik çıkılması, ardından Mondros Mütarekesi ve millete dayatılmak istenen Sevr Antlaşmasıyla tehlikeye girdiğini, 1071’den beri Malazgirt’in intikamını almak isteyen emperyalist devletlerin planlarının yine milletin azim ve iradesiyle bozulduğunu ifade etti.

Merhum Mehmet Akif Ersoy’ un Korkma! diye başlayan dizelerindeki Milli Ruh ve heyecanla verilen İstiklâl Mücadelesi ile Anadolu’da yepyeni, dipdiri yeni bir devlet doğduğunu ifade eden Vali Mustafa Çiftçi, “Bu günlere kolay gelmediğimizi bilmeli, Cumhuriyetimize, Devletimize, ortak değerlerimize sahip çıkmalıyız. Mustafa Kemal Atatürk’ün Gençler! Cumhuriyeti biz kurduk onu yaşatacak ve yüceltecek sizlersiniz dediği gençlerimiz Cumhuriyetimizin en güçlü sahipleri ve teminatı olacaklardır.

600 yıllık bir cihan devletinin üzerinde yükselen Cumhuriyetimize sahip çıkmak, ülkemizin ve milletimizin geleceği için çalışmak, mücadele etmek, gerektiğinde fedakârlıkta bulunmak hepimizin müşterek vazifesidir. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin 96. yılını tebrik ediyorum.

TBMM’ nin ilk başkanı, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemâl ATATÜRK’ ü, silah arkadaşlarını, Cumhuriyetin kurulmasında emeği ve katkısı bulunan devlet ve siyaset adamlarını şükranla yâd ediyorum.

Anadolu’nun ebedi Türk yurdu olması için kanlarıyla, canlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kahraman gazilerimize uzun ömürler niyaz ediyorum. Cumhuriyetimiz ebet müddet olsun. Bayrağımız vatan semalarında ilelebet dalgalansın” dedi.

Vali Mustafa Çiftçi daha sonra tüm masaları gezerek konukların Cumhuriyet Bayramını kutladı.

(Erkan BAYATLI)