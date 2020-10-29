“Cumhuriyet’e sahip çıkmak ve korumak en önemli vazifemiz”

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımlayan Vali Çiftçi, batılı emperyalist devletlerin Anadolu’yu işgal ederek milleti esaret altına almak ve tarih sahnesinden silmek istediğini belirterek, “Gücünü maneviyatından ve asli köklerinden alan Türk Milleti, küllerinden yeniden doğduğunu milli mücadelede tüm dünyaya göstermiş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile tarih sahnesindeki yerini tekrar almıştır” dedi.

“Atalarımızın bu değerli mirasına sahip çıkmak ve korumak en önemli vazifemizdir” diyen Vali Çiftçi, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Demokratik yapısı ile dünyada örnek bir devlet olan Türkiye Cumhuriyeti bütün vatandaşlarını barış ve huzur içinde bir arada yaşatma ideali ile istikbâle emin adımlarla yürümeye devam edecektir.

Vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizin acılarını, kahraman gazilerimizin fedakârlıklarını yüreğimizde hissediyoruz. Millet olarak manevi ve milli kimliğimizi muhafaza ederek büyük bir inanç ve azimle gelişme yolunda emin adımlarla yürüyeceğiz, muasır medeniyetler seviyesinin ötesine geçeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin 97. yıldönümünü kutluyorum. TBMM’nin ilk başkanı ve ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını, Cumhuriyetin kuruluşunda büyük fedakârlıklar gösteren tüm devlet ve siyaset adamlarını, minnet ve şükranla anıyorum. Tüm şühedaya rahmet diliyor, gazilerimize hayırlı uzun ömürler niyaz ediyorum.” (Haber Merkezi)