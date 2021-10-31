“Cumhuriyete sahip çıkmak hepimizin asli vazifesidir”

Çorum Valiliği tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. kuruluş yıl dönümü nedeniyle resepsiyon düzenlendi. Davetlileri kapıda karşılayan Vali Mustafa Çiftçi , salonda da katılımcıların bayramını kutladı.

Anitta Otel’de düzenlenen Cumhuriyet Resepsiyonu’na Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Garnizon Komutanı J. Kıdemli Albay Ferhan Işık, Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Vali yardımcıları, daire müdürleri, şehit aileleri ve gaziler, siyasi parti il başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.



“BİRLİĞİMİZ DAİM OLSUN”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından kürsüye gelen Vali Mustafa Çiftçi gecede yaptığı konuşmada Cumhuriyete sahip çıkmanın önemine değinerek “Allah Cumhuriyetimizi, Devletimizi, Milletimizi ilelebet payidar kılsın. Birliğimiz beraberliğimiz daim olsun. Birlik beraberlik içerisinde nice 29 Ekimlere, nice bayramlara kavuşmak hep birlikte nasip olsun” diye konuştu.

Vali Çiftçi konuşmasının devamında şunları söyledi: “Büyük sıkıntılarla başlayan, Osmanlı ile devam eden Anadolu’nun ebedi Türk yurdu olma ülküsü 1. Dünya Savaşı’ndan yenik çıkmamız, ardından Mondros Mütarekesi ve milletimize dayatılmak istenen Sevr Antlaşmasıyla tehlikeye girmişti. 1071’den beri Malazgirt’in intikamını almak isteyen emperyalist devletlerin planları yine milletimizin azim ve iradesiyle bozulmuştur.



“Merhum Mehmet Akif Ersoy’ un Korkma! diye başlayan dizelerindeki Milli Ruh ve heyecanla verdiğimiz İstiklâl Mücadelesi Anadolu’da yepyeni, dipdiri yeni bir devlet doğmuştur. Bu günlere kolay gelmediğimizi bilmeli, Cumhuriyetimize, Devletimize, ortak değerlerimize sahip çıkmalıyız. Mustafa Kemâl Atatürk ’ ün Gençler! Cumhuriyeti biz kurduk onu yaşatacak ve yüceltecek sizlersiniz dediği gençlerimiz Cumhuriyetimizin en güçlü sahipleri ve teminatı olacaklardır.



600 yıllık bir cihan devletinin üzerinde yükselen Cumhuriyetimize sahip çıkmak, ülkemizin ve milletimizin geleceği için çalışmak, mücadele etmek, gerektiğinde fedakârlıkta bulunmak hepimizin müşterek vazifesidir. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin 98. yılını tebrik ediyorum. TBMM’ nin ilk başkanı, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemâl Atürk’ ü, silah arkadaşlarını, Cumhuriyetin kurulmasında emeği ve katkısı bulunan devlet ve siyaset adamlarını şükranla yâd ediyorum.

Anadolu’nun ebedi Türk yurdu olması için kanlarıyla, canlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kahraman gazilerimize uzun ömürler niyaz ediyorum. Cumhuriyetimiz ebet müddet olsun. Bayrağımız vatan semalarında ilelebet dalgalansın niyazıyla sözlerime son veriyor, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum”

Ardından Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın davetlilerin masalarına gezerek konukları ile sohbet ederek bayramlarını kutladı.

(Yusuf ÇINAR)

