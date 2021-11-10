“Cumhuriyet’e sahip çıkacağız”

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, 10 Kasımların bir anma günü olarak değil, Atamızı anlamak ve yeniden dirilmek için, muasır medeniyeti yakalamak için harekete geçme günü olması gerektiğini vurguladı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 83. yılı nedeniyle bir açıklama yapan Tahtasız, “Bugünden tezi yok, memleketimizin her karışında, Atatürk’ün ışığı altında, milli birliğimize sıkı sıkıya sarılarak, ilelebet yaşaması gereken Cumhuriyetimize sahip çıktığımızı dosta, düşmana göstermemiz gerekiyor” ifadesini kullandı.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız’ın 10 Kasım mesajı şu şekilde:

“Bugün 10 Kasım. Milli mücadelemizin eşsiz başkomutanı, devletimizin kurucusu, önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 83. yılı.

Bu vesile ile büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ümüzü rahmetle anıyor, aziz hatırasını saygıyla, hayranlıkla selamlıyorum.

Aziz Atatürk’ümüzün bize emaneti olan ülkemiz ve devletimiz büyük tehlikelerle karşı karşıya. Hak, hukuk, adalet ayaklar altında.

Yas yok, yılgınlık yok, coşkulu irademiz var. Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk’ün ışığı. Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk’ün emaneti Cumhuriyetimiz.” (Haber Merkezi)

