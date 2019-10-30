“Cumhuriyete olan inancımız bize yol gösteriyor”

Cumhuriyet Halk Partisi İl Örgütü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle her yıl geleneksel olarak düzenlediği Cumhuriyet Balosu’nu bu yıl da gerçekleştirdi.

CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, CHP İl Başkanı Eray Tüfekçi, Merkez İlçe Başkanı İsmail Kalender, Mecitözü belediye Başkanı Veli Aylar, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, oda başkanları, bazı sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı ve ÇORUMHABER Gazetesi Genel Müdürü Mehmet Yolyapar, CHP eski Milletvekili Feridun Aşvazoğlu ve partililerin hazır bulunduğu Cumhuriyet Balosu’nun açış konuşmasını yapan CHP İl Başkanı Eray Tüfekçi, Ulu Önder Atatürk’ün “Kimsesizlerin kimsesi” olarak nitelendirdiği Türkiye Cumhuriyeti’nin bilimin hakiki yol göstericiliğini esas alan bir büyük medeniyet yürüyüşünü temsil ettiğini ifade etti.

Tüm yurttaşların hiçbir ayrıma, ötekileştirmeye tabi tutulmaksızın yaşamasını, fikri, vicdanı, irfanı hür nesiller yetiştirilmesini ve tüm koşullarıyla iyi ilişkiler içinde çağdaş dünyanın saygın üyeliğini amaçlayan Cumhuriyetin ilelebet payidar kalacağına duyulan inancın yaşanan sorunlardan kurtulmak açısından yol gösterici olduğunu anlattı.

Tüfekçi, üstünlerin hukuku yerine hukukun üstünlüğü, saray ve çevresi yerine halkın zenginleşmesini rantiye sınıfı yerine üretenin kazanmasını, tek adam rejimi yerine demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini savunan CHP’lilerin sorumluluğunun Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmak olduğunu söyleyen Eray Tüfekçi, “Cumhuriyet, kurtuluş, ilerleme, çağdaşlık ve devrim demektir” dedi.

CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse de konuşmasında Cumhuriyetin muhalefetteyken korunmakta zorlanıldığını ifade etti. Köse “Bu nedenle iktidara yürüyüşümüzü tüm dünyaya göstermek hepimiz için büyük bir görev. Cumhuriyet Anadolu’da yapılan bir devrimdir. Anadolu’da insanca ve hakça paylaşımı hedefleyen bir dünya düzeninin kurulması için yapılan onurlu bir mücadelenin adıdır.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Mustafa Kemal’in izinde haksızlığı karşı dur diyen insanların özlemlerini dile getirmeye devam edeceğiz” dedi. Konuşmaların ardından program halk oyunları gösterileri ile devam etti.

(Erkan BAYATLI)