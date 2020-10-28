“Cumhuriyete hayat veren ruh bugün de dipdiri yaşamaktadır”

Cumhuriyetin bizim için sadece bir yönetim bizimi olmadığını aynı zamanda tarihimizin en kapsamlı çağdaşlaşma hamlesi, toplumsal ve siyasal değişim projesi olduğunu dile getiren AK Parti Merkez İlçe Başkanı Akar, Cumhuriyetin ilanını 97. Yıldönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Cumhuriyetin milletimizin bağımsızlık ve hürriyetinden asla taviz vermeyeceğinin ifadesi olduğunu da dile getiren Erhan Akar mesajında şu görüşlere yer verdi: “ Malazgirt’ten başlayıp son bir asırdır Çanakkale’de, Kut’ün Amare’de, Dumlupınar’da, Kıbrıs’ta devam eden zaferlerimizden, Suriye’deki insani duruşumuza kadar her gelişme milletimizin asil duruşunun bir sembolüdür.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk Milleti’nin har alanda çağdaş medeniyet seviyesine ulaşması amacıyla, Cumhuriyetin ilelebet bağımsız yaşamasını istemiş ve ‘Cumhuriyet; fikren, ilmen ve bedenen kuvvetli, ve yüksek seviyeli muhafızlar ister” diyerek, gelecek kuşaklara emanet etmiştir.

Dün olduğu gibi bugün de, büyük devlet olmanın şuur ve haysiyetine sahip olan milletimiz, birlik ve beraberliğini bozmak isteyenlerin, geleceğini karartmaya teşebbüs edenlerin hesaplarını daima hezimete uğratmış ve uğratacaktır. Zira İstiklal Harbimizi zafere taşıyan, Cumhuriyetimize hayat veren ruh, tıpkı 97 yıl önce olduğu gibi bugün de dipdiri yaşamaktadır.

Bu duygu ve düşüncelerle, bütün Çorumlu hemşehrilerimizin Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile canlarını bu uğurda feda eden Şehitlerimizi rahmetle, Gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum”

(Haber Merkezi)