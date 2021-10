“Cumhuriyet’e can veren ruh bugün de dimdik ayakta”

Türk milletinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde emperyalist devletlere karşı verilen Kurtuluş Savaşı mücadelesinde her türlü yokluk ve imkânsızlığa rağmen bir bağımsızlık destanı yazdığını kaydeden Vali Çiftçi, “Tarihin nesnesi olma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığımız bu dönemde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin doğuşuyla Anadolu’nun Türk vatanı olduğu tüm dünyaya bir kez daha ilan edilmiştir” ifadelerini kullandı.

Millî mücadeleyi zafere götüren ve Cumhuriyet’e can veren ruhun 98 yıl önce olduğu gibi bugün de dimdik ayakta olduğunu dile getiren Çiftçi, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Genlerinde bağımsızlık karakteri olan böyle kahraman bir milletin mensubu olmakla ne kadar iftihar etsek azdır. Tarihimizin her döneminde ortak bir ruhla mücadele vermiş ecdadımızın bize emanet ettiği bu değerli mirasa sahip çıkmak ve onu korumak en önemli vazifemizdir.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yılı vesilesiyle, İlk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, Cumhuriyetin kuruluşunda hakkı, emeği geçen tüm devlet ve siyaset adamlarını minnet ve şükranla anıyorum. Tüm şühedaya rahmet diliyor, gazilerimize hayırlı uzun ömürler niyaz ediyorum."