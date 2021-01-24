“Cumhuriyet ve demokrasi şehitlerini unutmayacağız”

Tahtasız ayrıca merhum Dışişleri Bakanı İsmail Cem’i de vefatının 14. yıldönümünde saygıyla andıklarını bildirdi.

Mesajında; Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ilke ve değerlerine sahip çıkanların asla unutulmayacağını vurgulayan CHP İl Başkanı Tahtasız, “Uğur Mumcu’nun şahsında kamuoyunda etkili, itibar edilen, bağımsız, rejimin ödünsüz savunucusu bir kalem susturulmak istenmiştir. Gaffar Okkan’ın şahsında yine kolluk bürokrasisinin yetenekli ve etkili bir görevlisi susturulmak istenmiştir. Sekiz yıl ara ile katledilen Cumhuriyet şehitleri Uğur Mumcu ve Gaffar Okkan’ı saygı ve rahmetle anıyor, uğruna hayatlarını feda ettikleri değerlerin savunulması ve yaşatılmasının hepimiz için kaçınılmaz ve ertelenemez birer görev olduğunu vurgulamak istiyoruz” dedi.

Bugün aynı zamanda eski Dışişleri Bakanı İsmail Cem’in de vefatının 14. yıldönümü olduğunu hatırlatan Tahtasız, Türk siyasi hayatının örnek kişilerinden İsmail Cem’i saygıyla andıklarını bildirdi. (Haber Merkezi)