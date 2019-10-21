Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 15°
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
97324
ALTIN
279.704
DOLAR
5.8459
STERLİN
7.6055
EURO
6.5153

“Cumhuriyet'ten Günümüze Çorum” Fotoğraf Sergisi

Çorum Belediyesi tarafından “Cumhuriyet'ten Günümüze Çorum” isimli fotoğraf sergisi düzenlenecek.

“Cumhuriyet'ten Günümüze Çorum” Fotoğraf Sergisi

Çorum Belediyesi tarafından “Cumhuriyet'ten Günümüze Çorum” isimli fotoğraf sergisi düzenlenecek.

21 Ekim 2019 Pazartesi 19:20
“Cumhuriyet'ten Günümüze Çorum” Fotoğraf Sergisi

Cumhuriyet'in 96. yılı kutlamaları etkinlikleri çerçevesinde Çorum Belediyesi tarafından “Cumhuriyet'ten Günümüze Çorum” konulu fotoğraf sergisi yapılacak.

Çorum Belediyesi olarak Sanat Galerisi’nde yarın saat 13.30’da açılacak sergiye tüm Çorum halkını davet eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın; “Türkiye Cumhuriyeti'nin resmen kurulduğu tarih olan 29 Ekim’i bu yıl da çeşitli etkinliklerle kutlayacağız. Çorum Belediyesi olarak Sanat Galerisi içerisinde açacağımız sergimizde Çorum’un eski fotoğraflarının yanı sıra Çorum’da yapılmış olan eski milli bayramların da fotoğrafları yer alacak. 23 Ekim 2019 Saat 13.30’da açılacak olan fotoğraf sergimiz 30 Ekim 2019 tarihine kadar açık kalacak. Tüm hemşehrilerimizi sergiye davet ediyoruz” diye konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)

İlgili Haberler
Tuz ruhunu su zannederek koklayınca hastanelik oldu
Tuz ruhunu su zannederek koklayınca hastanelik oldu
Evine yıldırım düştü
Evine yıldırım düştü
Çorum’a Hematoloji Uzmanı atanması için kadro açıldı
Çorum’a Hematoloji Uzmanı atanması için kadro açıldı
Yaralı geyik koruma altında
Yaralı geyik koruma altında
Salim Demir’in yeni kitabı çıktı
Salim Demir’in yeni kitabı çıktı
'NATO üstleri Türkiye’den kaldırılsın”
'NATO üstleri Türkiye’den kaldırılsın”
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim