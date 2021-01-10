Cumhuriyet tarihinde kadının yeri ve önemi değerlendirildi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Çorum Kadın Girişimciler Kurulu, girişimcilik etkinlikleri kapsamında Pınar Ayhan ile “Yakın Tarihten Hikayeler “ konulu etkinlik düzenledi.
Güncel 10.01.2021, 18:35
25
Müzisyen - Sunucu ve Tohumluk Vakfı Kurucu Başkanı Pınar Ayhan, TOBB Çorum Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı (KGK) Zeynep Yarımca başkanlığında, 25. Ve 26. Dönem Çorum Milletvekili AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Uzman Eczacı Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, TOBB KGK Başkanı Nurten Öztürk ve ilimiz kadınları ile video konferans yöntemiyle bir araya gelerek söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşide, Cumhuriyet tarihinde kadınların yerini ve önemini anlatan Pınar Ayhan, yakın tarihten kadınlarımızın başarı hikâyelerinden örnekler verdi.
Söyleşinin sonunda, TOBB Çorum KGK Başkanı Zeynep Yarımca, Pınar Ayhan’a konuşmalarından ve sağladığı katkılardan dolayı teşekkür etti. (Haber Merkezi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
11°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 10 Ocak 2021
|İmsak
|06:26
|Güneş
|07:56
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:17
|Akşam
|17:39
|Yatsı
|19:04