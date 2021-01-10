Cumhuriyet tarihinde kadının yeri ve önemi değerlendirildi

Müzisyen - Sunucu ve Tohumluk Vakfı Kurucu Başkanı Pınar Ayhan, TOBB Çorum Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı (KGK) Zeynep Yarımca başkanlığında, 25. Ve 26. Dönem Çorum Milletvekili AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Uzman Eczacı Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, TOBB KGK Başkanı Nurten Öztürk ve ilimiz kadınları ile video konferans yöntemiyle bir araya gelerek söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşide, Cumhuriyet tarihinde kadınların yerini ve önemini anlatan Pınar Ayhan, yakın tarihten kadınlarımızın başarı hikâyelerinden örnekler verdi.

Söyleşinin sonunda, TOBB Çorum KGK Başkanı Zeynep Yarımca, Pınar Ayhan’a konuşmalarından ve sağladığı katkılardan dolayı teşekkür etti. (Haber Merkezi)