Cumhuriyet sevdalıları 19 Mayıs için yürüyor

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle resmi programda 19 Mayıs 2021 (yarın) saat 10.00’da Saat Kulesi’nden Atatürk Anıtı’na kadar gençlik yürüyüşü yapılacağı, daha sonra ise Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunulacağı, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra ise Belediye bandosu tarafından müzik ziyafeti verileceğini öğrenildi.

Ayrıca Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarınca bugün saat 17.30’da Saat Kulesi Ayakkabıcılar Arastası önünden başlatılacak yürüyüşün Atatürk Anıtı’na kadar devam edeceği ve saat 19.19’da ise katılımcıların hep birlikte İstiklal Marşı’nı seslendireceği belirtildi.

Etkinlikle ilgili bilgi veren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları ve esnaflarla birlikte bugün Ayakkabıcılar Arastası önünden Atatürk Anıtı’na kadar yürüyeceklerini, bu esnada Kadeş Halk Oyunları ekibinin de gösteri yapacağını, Atatürk Anıtı’nda saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı’nı okuyacaklarını bildirerek, tüm Cumhuriyet sevdalılarını 19 Mayıs ruhuna sahip çıkmaya davet etti.

Mehmet Tahtasız, etkinlik sırasında sosyal mesafe, maske başta olmak üzere pandemi kurallarına uygun hareket edileceğini açıkladı.

(Uğur GÖRKEM)