“Cumhuriyet şehitlerini asla unutmayacağız”

Tüfekçi ayrıca merhum Dışişleri Bakanı İsmail Cem’i de vefatının 13. yıldönümünde saygıyla andıklarını bildirdi.

Mesajında; Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ilke ve değerlerine sahip çıkanların asla unutulmayacağını vurgulayan CHP İl Başkanı Tüfekçi, “Uğur Mumcu’nun şahsında kamuoyunda etkili, itibar edilen, bağımsız, rejimin ödünsüz savunucusu bir kalem susturulmak istenmiştir. Gaffar Okkan’ın şahsında yine kolluk bürokrasisinin yetenekli ve etkili bir görevlisi susturulmak istenmiştir. Gaffar Okkan suikastı ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne meydan okunmuş ve savaş ilan edilmiştir. Sekiz yıl ara ile katledilen Cumhuriyet şehitleri Uğur Mumcu ve Gaffar Okkan’ı saygı ve rahmetle anıyor, uğruna hayatlarını feda ettikleri değerlerin savunulması ve yaşatılmasının hepimiz için kaçınılmaz ve ertelenemez birer görev olduğunu vurgulamak istiyoruz” dedi.

Tüfekçi, “24 Ocak 1993’te Ankara’da evinin önünde, arabasına konan bombanın patlaması sonucu suikasta uğrayarak yaşamını yitiren Uğur Mumcu’yu rahmet ve minnet duygularıyla anıyorum. Atatürk ve cumhuriyet aşığı olan Mumcu, arkasında bıraktığı değerler ile hâlâ unutulmadı ve sahip olduğu zenginlikleriyle yaşıyor. Üzerinden çeyrek asrı geçmesine rağmen suikastın aydınlatılamaması bizler için büyük bir üzüntü oluşturmaktadır.

Yine 24 Ocak 2001 tarihinde suikast sonucu hayatını yitiren Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan da ülkemizin bir değeri ve sevilen bir kişilik olarak suikast sonucu yaşamını yitirmiştir” ifadelerini kullandı.

Tüfekçi, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Muammer Aksoy, Çetin Emeç, Turan Dursun, Bahriye Üçok, Uğur Mumcu ve Ahmet Taner Kışlalı; aydınlık gelecek, demokrasi ve tam bağımsız Türkiye umudu uğruna öldürüldüler. Uğur Mumcu; ulaştığı belgeleri açıklayabilen, ülkede ve bölgede yaşanan olaylar hakkında çözümlemeyle doğru tespitler yapabilen cesur bir gazeteciydi. Diğer taraftan terör örgütlerine verdiği mücadele, görev yaptığı doğu ve güneydoğuda halkçı tavırlarıyla dikkat çeken Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ın da bugün ölümünün 19. Yıldönümü. 2001 yılında acı bir tesadüfle yine bir 24 Ocak günü Diyarbakır'da şehit edilen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ı da saygıyla anıyoruz. Usta gazeteci Uğur Mumcu ile Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan başta olmak üzere tüm demokrasi şehitlerini anarken; asıl yapılması gerekenin onlarla özdeşleşmiş kavramları anlamak, bu kavramları sahiplenmek, en önemlisi soran ve sorgulayan bir toplum olmamız gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz.

Hiçbir şekilde faili meçhullerin ve suikastların olmadığı bir dünya ve Türkiye dileğiyle, Gazeteci Yazar Uğur Mumcu ve Şehit Gaffar Okkan’ı rahmetle anıyorum.”

Bugün aynı zamanda eski Dışişleri Bakanı İsmail Cem’in de vefatının 13. yıldönümü olduğunu hatırlatan Tüfekçi, Türk siyasi hayatının örnek kişilerinden İsmail Cem’i saygıyla andıklarını bildirdi. (Haber Merkezi)