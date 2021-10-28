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“Cumhuriyet müreffeh bir geleceğin ilk müjdecisidir”

Çorum Barosu Başkanı Av. Kenan Yaşar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir açıklama yaparak Cumhuriyetin müreffeh bir geleceğin ilk müjdecisi olduğunu söyledi.

Güncel 28.10.2021, 23:32
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“Cumhuriyet müreffeh bir geleceğin ilk müjdecisidir”

Türkiye Cumhuriyeti’nin dahili ve harici düşmanlarının bütün saldırılarına rağmen bu sene 98. Kuruluş yılını büyük bir sevinç ve heyecanla kutladığını söyleyen Baro Başkanı Yaşar; “29 Ekim 1923 tarihinde alınan nihai milli karar ile Türk milleti hiç kimsenin tutsağı olmayacağını, geleceğine dair tek irade sahibinin yine bizzat kendisi olduğunu bütün dünyaya son kez bir daha ilan etmiştir” dedi.
“Cumhuriyet Türk milletinin inancının, azminin bir eseridir” diyen Baro Başkanı Yaşar yaptığı yazılı açıklamada şu görüşlere yer verdi: “Tarih; Türk milletinin yaşadığı büyük badirelerde nasıl bir milli ruh ile kenetlendiğinin ve badireleri sarsılmaz bir irade ile nasıl aştığının sayısız örnekleri ile doludur. İşte 29 Ekim’de kurulan Cumhuriyetimiz de bu örneklerin belki de en müstesnalarından bir tanesini teşkil etmektedir. Savaş meydanlarında gösterilen büyük kahramanlıkların ardından Türk milletinin kurduğu Cumhuriyet müreffeh bir geleceğin ilk müjdecisidir. 
Türk milletinin birliğinden ve beraberliğinden rahatsız olan bütün odaklara rağmen milletimiz kardeşlik hukukunu her geçen gün arttırarak iradesine ve ülkesine sahip çıkmıştır ve bundan sonra da sahip çıkmaya devam edecektir. Zira yüzüncü yılına doğru adım adım ilerleyen Cumhuriyetimizin yegane garantisi olan Türk milleti; cumhuriyetini ilelebet payidar kılacak birliğe, azme ve inanca sahiptir. Cumhuriyet bu birlik ve beraberliğin verdiği güç ile bu topraklarda bir güneş gibi parlamaya devam edecektir. Bütün bu duygular ve düşünceler ile milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutluyoruz Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu, ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile dava arkadaşları olan cumhuriyetimizin kurucu kadrolarını, tarih sahnesinde var olma mücadelemizdeki her bir şehidimizi, gazimizi rahmet ve minnet ile anıyoruz” 
(Haber Merkezi)
 

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