“Cumhuriyet milletimize verilmiş en büyük miras”

Atatürk Anıtı’nda düzenlenen resmi törenin ardından partisinin çelengini Anıt’a koyan CHP İl Başkanı Tahtasız, sonrasında yaptığı açıklamada, “Bugün; bize hükmeden, bizi tutsak etmeye çalışan kuvvetlere bütün dünyanın gözü önünde meydan okuduğumuz günün yıldönümüdür” dedi.

“Cumhuriyet, kurtuluş savaşı kahramanlarımızın bize bıraktığı vatanımızdan sonraki en değerli emanettir” diyen Tahtasız, “Cumhuriyet, yurttaşlarımız arasında hukuki, yasal, siyasal ve sosyal eşitliği sağlayarak toplumsal barışımızı kanunlarla teminat altına almış, bulunabilen en insani yönetim biçimidir. Cumhuriyet, mülkiyet ve miras dahil bütün insan haklarını güvenceye alan en güvenilir yönetim biçimidir.

Cumhuriyet bu haliyle kimsesizlerin kimsesidir. Cumhuriyet erdemdir.

Bugün; bize hükmeden, bizi tutsak etmeye çalışan kuvvetlere bütün dünyanın gözü önünde meydan okuduğumuz günün yıldönümüdür” ifadelerini kullandı.

Tahtasız, bugün CHP olarak saat 13.30’da Osmancık Caddesi’nden başlayarak Gazi ve Bahabey Caddesi’nde esnafı ziyaret edeceklerini, 15.30’da ise Bahabey Caddesi İpek Taksi kavşağından Atatürk Anıtı’na bando eşliğinde Cumhuriyet Yürüyüşü gerçekleştireceklerini bildirdi.

(Haber Merkezi)