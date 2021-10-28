“Cumhuriyet milletimiz için yeniden dirilişin simgesidir”

Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98. Yıldönümü ve Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 29 Ekim 1923’te Cumhuriyetin ilanını bir gün önce arkadaşlarına “Efendiler! Yarın Cumhuriyet'i İlan edeceğiz” cümlesiyle duyurduğunu hatırlatan Başkan Ünlü, Cumhuriyetin 98. Yılını kutlamanın heyecanını büyük bir gururla yaşadıklarını söyledi.

Kurtuluş Savaşı’nda verilen kahramanca mücadelenin ardından ilan edilen Cumhuriyetin milletimiz için yeniden dirilişin simgesi olduğunu söyleyen Ünlü, “O günlerde ecdadımızın ortaya koyduğu milli birlik, beraberlik ve kararlılığın bir örneği de 15 Temmuz gecesi kahraman milletimizin onurlu direnişi ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın liderliği sayesinde FETÖ terör örgütüne karşı gerçekleştirilerek, büyük bir demokrasi zaferine imza atılmış ve Türk Milletinin gücünü dünyaya bir kez daha göstermiştir. Milletimiz Milli İradesine bir kez daha sahip çıkmıştır. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal Mücadelemizin aziz kahramanlarını, bütün şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor; Milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutluyorum” görüşüne yer verdi.

(Haber Merkezi)

