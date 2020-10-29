“Cumhuriyet mazlum milletlerin umudu oldu”

Törene Vali Mustafa Çiftçi, Garnizon Komutanı Per. Alb. Ferhan Işık, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. İlhan Uzunoğlu, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, daire amirleri, gaziler ve yurttaşların katılımıyla Valilik önünde bir tören düzenlendi.

Saygı duruşu ve bando eşliğinde İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı okundu.

Erdoğan’ın mesajının ardından bir konuşma yapan Vali Mustafa Çiftçi, “Türk milletini Mondros anlaşmasıyla tarih sahnesinden silmek isteyenlerin planları İstiklal Harbi ile bozuldu. Türkiye Cumhuriyeti, hürriyet ve bağımsızlığını perçinleyerek mazlum milletlerin umudu haline geldi.

Cumhuriyet’in en güçlü teminatı şüphesiz ki gençlerimizdir. Maneviyatımıza ve asli köklerimize bağlı olarak istikbalimizi muhafaza edeceğiz ve 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşacağız” dedi.

Vali Çiftçi'nin günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrenciler şiirler okudu. Halk oyunları gösterileriyle devam eden etkinlik, öğrencilerin Cumhuriyet Bayramı temalı resimlerinden oluşan serginin gezilmesiyle sona erdi.

(Haber Merkezi)