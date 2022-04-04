“Cumhuriyet'in kazanımı fabrikaları geri alacağız”

Bu ülkenin dışarıdan gelene, turiste, gurbetçiye ve imtiyazlı sınıfa ucuz, ama vatandaşa pahalı olduğunu belirten BTP Genel Başkanı Baş, bu sorunları Milli Ekonomi Modeli ile çözeceklerini anlatarak şöyle konuştu:

“Çorum'un tam girişinde bir şeker fabrikası var. Bu fabrika 2018 yılında özelleştirildi. Kimindi, devletindi. Şeker fabrikalarını özelleştirirseniz şeker bulamazsınız.”

“Cumhuriyet'in kazanımı olan fabrikaları geri alacağız, tekrar açacağız. Bu ülkede gençler anlaşılamıyor, dayak yiyor, o yüzden ülkeden kaçmak istiyor.” (Haber Merkezi)