“Cumhuriyet, herkesin ortak değeri”

Cumhuriyetin Türkiye’de yaşayan herkesin ortak değeri olduğunu ifade eden Milletvekili Ceylan, “Türkiye, bağımsızlık mücadelesini en başından en sonuna kadar milli iradenin temsilcisi olan Meclisi eliyle yürütmüş bir ülkedir. Her yıl 29 Ekim’de kutladığımız Cumhuriyet Bayramı’nın bu yıl 97. yılını kutluyoruz. AK Parti iktidarıyla birlikte her geçen yıl Cumhuriyet Bayramlarımız daha çok toplumsallaştırılmıştır. Farklı dil, inanç ve kültürleri bir arada yaşatan, büyük bir hoşgörü medeniyete ev sahipliği yapan ülkemizde cumhuriyet hepimizin ortak değeridir. Cumhuriyet bayramlarımızın en büyük özelliği bir olmak, birlik olmak, tek yürek Türkiye ve birlik ve beraberlik dolu günlere şeklinde son derece anlamlı ifadelere yer verilmesi, ülkemizin geleceği açısından son derece anlamlı ve önemlidir” dedi.

Cumhuriyetin ışığında 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine emin adımlarla yaklaştıklarını kaydeden Ceylan, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, AK Parti iktidarıyla birlikte cumhuriyet tarihi boyunca görülmemiş yatırımlar ve kalkınma hamleleri gerçekleştirilmiştir. Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırarak, bizden sonraki nesillere 2053 ve 2071 vizyonlarımızı hayata geçirmek için çalışıyoruz. Çok ağır bedeller ödenerek kazanılmış olan istiklal mücadelesinden sonra Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘en büyük eserim’ dediği Cumhuriyet’in kurulması, hiç şüphesiz, geleceğimizin en büyük güvencesidir.

Bu vesileyle cumhuriyetimizin kazanımlarının her geçen gün daha da arttığı, demokrasimizin daha da güçlendiği bir dönemde, Cumhuriyetimizin 97. yılını idrak etmekten büyük bir mutluluk duyuyor, tüm hemşerilerimizin bayramını can-ı gönülden kutluyorum. Bu uğurda canıyla bedel ödeyen tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun.” (Haber Merkezi)