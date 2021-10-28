Tokgöz, Cumhuriyet’in ilanının 98. yıldönümü ve Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, “Cumhuriyet, gelecek demektir” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş tarihinin her adımında atalarımızın bağımsızlık hayalleri ve bağımsız bir vatan kurma uğrunda döktükleri kanlarının olduğunu kaydeden Ulaş Tokgöz, “Bu milletin büyük fedakarlıklarla emperyalist güçlere karşı Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde büyük bir devrim gerçekleştirerek cumhuriyeti kurduğunu unutmamak gerekmektedir.

Bize düşen cumhuriyeti kuranların izinden giderek bu cumhuriyeti yaşatmaktır. Özü ve ruhu itibarı ile cumhuriyeti yaşatmak günümüz Türkiye’sinde ise tek adam rejimine karşı durmak demektir. Tarikatlara, cemaatlere, aşiretlere ve darbecilere karşı durmak demektir.

Eşitliğe, özgürlüğe, laikliğe, ilericiliğe sahip çıkmak demektir. Demokrasiyi her alanda özümsemek demektir. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirmek demektir.

Bu duygu ve düşünceleri tüm hücrelerimde hissederek başta bu toprakları bağımsız bir vatan haline getirerek demokratik bir toplumsal düzeni inşa etmenin ilk adımını atan Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyor ve tüm Çorumlu vatandaşlarımızın bu büyük ve önemli bayramını şahsım ve Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri adına içtenlikle kutluyorum. Yaşasın Cumhuriyet” ifadelerine yer verdi.

CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ayrıca partileri tarafından bugün saat 19.00’da Yıldızpark 1 Nolu Salon’da gerçekleştirilecek olan Cumhuriyet Balosu’na tüm Çorum halkını davet ederken, davetiyelerin ise CHP İl ve Merkez İlçe Başkanlığı’ndan temin edilebileceğini sözlerine ekledi. (Haber Merkezi)

